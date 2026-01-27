أعلن عمدة بلدة نيسيمي، الواقعة على تلة في جزيرة صقلية الإيطالية، أن «الوضع بالغ الخطورة» بعد أن تسببت عاصفة قوية في انهيار جزء طويل من منحدر جبلي، ما ترك عشرات المنازل معلّقة على حافة جرف آخذ في التوسع.

وبحسب السلطات المحلية، جرى إجلاء نحو 1500 شخص حتى الآن من منازلهم، بعدما بدأت مؤشرات الانزلاق الأرضي بالظهور يوم الأحد، قبل أن يتطور إلى جبهة انهيار تمتد لمسافة تقارب أربعة كيلومترات، ولا يزال الشق الأرضي يتسع، ما يثير مخاوف حقيقية من أن يبتلع المركز التاريخي للبلدة.

تحذيرات رسمية ودعوات لعدم الاستهانة

قال ماسيميليانو كونتي، عمدة نيسيمي، في مقطع فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «هذا انهيار أرضي درامي، لا أريد من أحد أن يستخف بما يحدث».

ودعا السكان المقيمين خارج المناطق المطوقة أمنياً إلى البقاء في منازلهم، مؤكداً أنه لم تُسجل أي إصابات بشرية حتى الآن «لكن الأضرار التي لحقت بالمنازل كبيرة».

منازل مهددة بالسقوط

وأظهرت صور ومقاطع مصورة من الموقع منازل تقف على حافة الانهيار، في مشهد وصفه مسؤولون بالمرعب. وقال سالفاتوري كوتشينا، المدير العام لهيئة الحماية المدنية في صقلية، إن «جميع المنازل الواقعة ضمن نطاق يراوح بين 50 و70 متراً معرضة للانهيار الحتمي».

وبسبب المخاطر، أُغلقت المدارس اليوم (الثلاثاء)، كما تم إغلاق الطريق الرئيسي الذي يربط نيسيمي بمدينة جيلا الساحلية.

نزوح وإيواء مؤقت

ويبلغ عدد سكان نيسيمي نحو 25 ألف نسمة، وقد لجأ كثير من الذين أُجبروا على مغادرة منازلهم إلى بيوت أقاربهم، فيما أمضى مئات الأشخاص ليلتين متتاليتين داخل صالة رياضية محلية جرى تجهيزها كمركز إيواء طارئ.

وفي مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، نُشرت الثلاثاء، لم يُخفِ العمدة مشاعر القلق قائلاً: «لا يمكن إنكار ذلك، نحن خائفون». وأضاف أن الانهيار الأرضي تراجع 10 أمتار إضافية صباح الثلاثاء، مشيراً إلى أن الصور الجوية كانت صادمة «كان من المؤلم أن نرى نيسيمي وهي تنهار، الوضع خطير للغاية، خصوصاً مع استمرار أصوات التشقق، والأمطار لا تساعد على عمليات الإغاثة ولا أعمال المسح الفني».

خطر العزلة يلوح في الأفق

وحذر كونتي من أن أحد أخطر السيناريوهات المحتملة هو انعزال البلدة بالكامل عن محيطها في حال استمرار الانهيار، مؤكداً أن السلطات تراقب الوضع على مدار الساعة، قائلاً: «الوضع قد يتغير في أي لحظة».