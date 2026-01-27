في لحظة مرح نادرة بعيداً عن الجدية السياسية المعتادة، سخر رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مرتدياً نظارة شمسية طراز الطيارين، خلال مقابلة حية أمام جمهور في عرض كوميدي في مسرح دوقة يورك بالعاصمة البريطانية.

وخلال مشاركته في برنامج «The Political Party Live» الذي يقدمه الكوميدي مات فورد، سلّم له أحد الحاضرين نظارة شمسية مشابهة لتلك التي ظهر بها ماكرون مؤخراً، وضع ستارمر النظارة فوراً على عينيه، ثم صاح بصوت عالٍ ولهجة فرنسية مبالغ فيها: «Bonjour!»، ما أثار ضحك الجمهور المتواجد.

وأكمل ستارمر المزاح بنشر مقطع فيديو للحظة على حسابه الرسمي في «تيك توك»، مرفقاً تعليقاً يقول: «Talk to me, Goose» – إشارة شهيرة إلى فيلم Top Gun الذي جعل نظارات الطيارين أيقونة ثقافية، وقد وسم المنشور بالرئيس الفرنسي مباشرة، مما جعل المقطع ينتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

«نظارة ماكرون» حديث المواقع

وكان ماكرون أثار جدلاً واسعاً الأسبوع الماضي خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، حيث ظهر مرتدياً نظارة شمسية زرقاء عاكسة طراز الطيارين داخل القاعة، رغم أن الإضاءة كانت داخلية.

وذكر مكتب ماكرون أنه اختار ارتداء النظارة الشمسية الداكنة العاكسة خلال خطابه الذي ألقاه في مكان مغلق لحماية عينيه بسبب انفجار بأحد الأوعية الدموية.

ومع ذلك، أصبحت النظارة موضوعاً فيروسياً على وسائل التواصل، حيث سخر منها العديد من المستخدمين والإعلاميين، مقارنين إياها بأسلوب توم كروز في أفلام Top Gun أو حتى بـ«النظرة السرية» السياسية، كما ارتدى بعض الإعلاميين البريطانيين نظارات مشابهة في برامج تلفزيونية كتكريم فكاهي.

وسخر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من ماكرون بسبب نظارات الطيارين الشمسية، وهو يخاطب النخب العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي بالمنتجع الجبلي السويسري «شاهدته بالأمس بتلك النظارات الشمسية الجميلة، ما الذي حدث بحق الجحيم؟».