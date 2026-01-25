شهدت مدينة نوك، عاصمة غرينلاند، انقطاعًا كاملًا ومفاجئًا للتيار الكهربائي شمل جميع أحياء المدينة، في حادثة وُصفت بـ«الغامضة» بعد أن اكتفت الشركة المزودة للطاقة بتفسير مقتضب دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وأعلنت شركة «نوكيسيورفيت»، المزوّد المحلي للكهرباء، أن سبب الانقطاع يعود إلى «حادث»، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تعمل على تشغيل مصادر طاقة احتياطية لإعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن، من دون توضيح طبيعة الخلل أو موقعه.

وبحسب شهود عيان، وقع الانقطاع في توقيت متزامن على مستوى المدينة بالكامل، ما زاد من حالة الغموض والقلق بين السكان.

ويأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من إصدار سلطات غرينلاند تحديثًا لإرشادات التأهب للطوارئ، في خطوة لافتة تزامنت مع تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبّر فيها عن رغبته في الاستحواذ على الجزيرة التابعة للدنمارك، ما فتح باب التكهنات حول خلفيات الحادث وتوقيته.