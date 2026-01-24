التعامل مع الذكريات المؤلمة يحتاج وعيًا وإستراتيجيات نفسية عملية.
وتساعد الخطوات الأربع التالية على تهدئة النفس واستعادة التوازن الداخلي.
إعادة تفسير الحدث
إشغال الذهن بنشاط
كتابة المشاعر بصدق
تقبّل الماضي دون جلد
Dealing with painful memories requires awareness and practical psychological strategies.
The following four steps help to calm the mind and restore inner balance.
Reinterpreting the event
Engaging the mind in an activity
Writing down feelings honestly
Accepting the past without self-blame