خطف مشهد غير مألوف الأضواء في المنتدى الاقتصادي العالمي بـدافوس، بعدما بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كلمته بتعليق ساخر على نظارة الطيار الزرقاء التي ارتداها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب إصابة في عينه، قائلاً وسط ضحكات الحضور: «ماذا حدث بحق الجحيم؟»، في إشارة إلى مظهر ماكرون اللافت. وارتدى ماكرون النظارة بعدما تعرّض لانفجار وعاء دموي في عينه، وهي حالة طبية تُعرف بـ«نزيف تحت الملتحمة»، تحدث غالبًا نتيجة إجهاد أو سعال شديد. وأكد مسؤولون فرنسيون في وقت سابق أن الحالة حميدة ولا تؤثر على الرؤية، موضحين أن النظارة جاءت كإجراء وقائي لحماية العين خلال مشاركاته الرسمية.

بدوره، تعامل ماكرون مع الموقف بخفة ظل، وعلّق مازحًا على إصابته بوصفها «عين النمر»، مستحضرًا أغنية فيلم الملاكمة الشهير «روكي 3»، في رسالة رمزية عن الصمود والإصرار رغم الظروف.

لكن المشهد لم يتوقف عند حدود الدعابة، إذ سرعان ما عاد التوتر السياسي إلى الواجهة، مع مواصلة ماكرون انتقاد سياسات ترمب، خصوصًا تهديداته بفرض رسوم جمركية على دول أوروبية عارضت مواقفه، من بينها التلويح بتعريفات تصل إلى 200% على النبيذ الفرنسي.

وخلف الجدل حول المظهر، حملت كلمة ماكرون رسائل سياسية مباشرة، شدد فيها على أهمية السيادة الأوروبية وتعزيز التضامن داخل الاتحاد الأوروبي، قائلاً: «نحن نفضل الاحترام على العنف»، في إشارة واضحة إلى نهج الإدارة الأمريكية، مع تأكيده على ضرورة توحيد الجهود لدعم مساعي السلام في أوكرانيا.

وبين السخرية والدبلوماسية، عكس مشهد «دافوس» كيف يمكن لتفصيل شخصي صغير أن يتحول إلى عنوان سياسي واسع، تختلط فيه الرمزية بالمواقف الحادة على المسرح الدولي.