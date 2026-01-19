بدأ تطبيق واتساب اختبار ميزة تقنية جديدة، تتيح للمستخدمين إضافة صورة غلاف لحساباتهم الشخصية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الهوية البصرية وتطوير تجربة الملف الشخصي داخل التطبيق.

وبحسب تقرير تقني نشره موقع WABetaInfo المتخصص في تتبع تحديثات «واتساب»، ظهرت الميزة في النسخة التجريبية الأخيرة لنظام أندرويد، حيث تتيح للمستخدمين اختيار صورة بانورامية تظهر أعلى صفحة الملف الشخصي، على غرار تصميمات منصات التواصل الاجتماعي الأخرى. وأوضح التقرير، أن الصورة لا تؤثر على إعدادات الخصوصية الحالية، إذ تبقى خيارات التحكم في الظهور متاحة للمستخدم.

وأشار خبراء التقنية إلى أن هذا التحديث، يأتي ضمن إستراتيجية «ميتا» لتوحيد التجربة البصرية بين تطبيقاتها المختلفة، وتعزيز الطابع الاجتماعي داخل «واتساب»، دون الإخلال بوظيفته الأساسية كمراسلة فورية. كما يُتوقع أن تُستخدم الميزة مستقبلاً في الحسابات التجارية لعرض العلامة التجارية أو الحملات الترويجية.

وأكد التقرير، أن الميزة لا تزال في مرحلة الاختبار الداخلي، مع احتمالية تعديل التصميم أو إضافة خيارات تخصيص إضافية قبل الإطلاق الرسمي. ويرجح مراقبون، أن يتم تعميمها تدريجياً خلال الربع الأول من العام الحالي.