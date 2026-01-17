أُصيبت قاضية تركية بطلق ناري داخل مقر محكمة الاستئناف الإقليمية في إسطنبول، في واقعة خطيرة هزّت الأوساط القضائية، قبل أن تُحبط محاولة قتلها بتدخل سريع من أحد العاملين المتواجدين في المكان.

ووقعت الحادثة عندما أقدم المدعي العام محمد تشاغاتاي كيليتشارسلان، العامل بمحكمة الأناضول في إسطنبول، على إطلاق عيار ناري باتجاه القاضية أصلي قهرمان، عضو الدائرة الجنائية الثالثة والعشرين بمحكمة الاستئناف الإقليمية (زوجته السابقة)، أثناء وجودها داخل مكتبها.

ووفقًا للمعلومات الأولية، أصابت الرصاصة القاضية، فيما حاول المتهم إطلاق عيار ثانٍ، إلا أن يعقوب كاراداغ، (عامل شاي يعمل ضمن نظام السجن المفتوح في مالتيبي ومحكوم سابقاً)، تدخل على الفور وتمكن من منعه جسديًا والسيطرة عليه قبل تنفيذ الجريمة.

وعقب الحادثة، جرى نقل القاضية إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، حيث أكدت مصادر طبية استقرار حالتها الصحية وعدم تعرضها لخطر داهم.

في المقابل، ألقت السلطات الأمنية القبض على المدعي العام المتهم، وبدأت الجهات المختصة التحقيق معه. وأعلن مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول توقيفه رسميًا على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل، مشيرًا إلى أن ملابسات الحادثة ودوافعها لا تزال قيد الفحص.

وأكدت المعلومات الرسمية أن التدخل السريع لعامل الشاي كان حاسمًا في إحباط جريمة كادت تقع داخل مبنى المحكمة، بعدما لاحظ استعداد المتهم لإطلاق رصاصة ثانية، ما دفعه إلى التحرك الفوري وإنهاء الموقف.