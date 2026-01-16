أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من التفاعل والجدل، بعدما وثّق وقوع مشادة بين راكبة مصرية وأخرى خليجية على متن إحدى الرحلات الجوية، نتيجة خلاف حول ترتيب ووضع الحقائب داخل الطائرة.

وبحسب ما رواه أحد الركاب الذين ظهروا في الفيديو، فإن الواقعة تعود إلى رحلة عودة قادمة من السعودية، حيث نشب خلاف مفاجئ بين الراكبتين بسبب سوء تفاهم يتعلق بالحقائب.

وأوضح الراكب لـ «القاهرة24»، أن المشادة لم تتجاوز تبادلًا كلاميًا قصيرًا، لافتًا إلى أنه كان يجلس بجوار الراكبة الخليجية، التي طلبت منه تغيير مقعده لإتاحة الفرصة لجلوس شقيقتها إلى جانبها، الأمر الذي أسهم في تصاعد الموقف مؤقتًا قبل تدخل طاقم الطائرة.

وأوضح أن طاقم الطائرة تدخل بشكل فوري لاحتواء الموقف وفض الخلاف، مؤكدًا أن الأمور انتهت بسرعة دون أي تصعيد، مضيفًا: «الركاب حاولوا إنهاء الخلاف، والأمن أنهى المشكلة في وقت قصير جدًا».

وأشار الراكب إلى أن الواقعة لم تستغرق أكثر من ربع ساعة، معربًا عن دهشته من تصدر الفيديو مواقع التواصل وتحوله إلى تريند، مؤكدًا أن الأمر كان بسيطًا ولا يستحق كل هذا الجدل، خصوصا أن الركاب كانوا في رحلة عودة من أداء العمرة، والأجواء العامة كانت يسودها الهدوء والفرحة، قبل أن تُحل الأزمة بشكل مفاجئ.

