في مأساة تقشعرّ لها الأبدان هزّت قضاء الرمادي في محافظة الأنبار العراقية، أقدم عراقي على قتل ابنته الصغيرة ماريا محمد برع، البالغة من العمر سبع سنوات، إثر خلاف عائلي مع والدتها.

وأكدت التقارير الأولية أن الجريمة وقعت بعد زيارة الطفلة لوالدتها المنفصلة عنه، وهو ما دفع الأب إلى استخدام القوة المفرطة وتعذيب ابنته داخل المنزل، قبل أن ينهال عليها بأداة حادة تاركًا آثار طعن على جسدها، لتفارق الحياة بعد إصابات مروعة أُدخلت على إثرها دائرة الطب العدلي.

بدورها، جاءت ردة فعل السلطات الأمنية العراقية سريعة، وألقت القبض على الجاني فور وقوع الجريمة، وفتحت تحقيقًا رسميًا لتحديد الملابسات بدقة، وسط تحريات تشير إلى احتمال تأثر الأب بمواد مخدرة أثناء ارتكاب الجريمة.

وأثارت الحادثة صدمة واسعة في العراق، حيث صنفت ضمن الجرائم العائلية الشديدة، مؤكدين على أهمية حماية الأطفال من النزاعات الأسرية وأي تهديد محتمل.

وينظر القضاء العراقي الآن القضية، وسط متابعة شعبية ورسمية، لتقديم الأب إلى العدالة وضمان محاسبته وسط مطالب بأقصى العقوبات.