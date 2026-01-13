أعلنت هيئة قناة السويس انتظام حركة الملاحية بالمجرى الملاحي للقناة في الاتجاهين، مؤكدة أن حركة الملاحة لم تتأثر بحادث جنوح سفينة البضائع العامة FENER الذي وقع خارج المجرى الملاحي.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن حادث جنوح السفينة FENER وقع بمنطقة الانتظار الغربية شمال مدينة بورسعيد، على مسافة 5 أميال غرب المدخل الشمالي لقناة السويس بالبحر المتوسط.

وأوضح ربيع أن السفينة الجانحة بمنطقة الانتظار يبلغ طولها 122 متراً وغاطسها 3.5 متر، بحمولة 4 آلاف طن، كانت قادمة من تركيا لتحميل شحنة من الملح بميناء شرق بورسعيد وبعد مغادرة السفينة للميناء ونتيجة سوء الأحوال الجوية طلب ربان السفينة الانتظار في منطقة المخطاف ببورسعيد لحين تحسن الأحوال الجوية.

متابعة تطورات الموقف

وأضاف أن فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة تلقى إخطاراً من السفينة بوجود فتحة بأحد العنابر أسفرت عن دخول المياه لبدن السفينة، وكإجراء احترازي قام ربان السفينة بالتحرك جنوب منطقة الانتظار لشحط السفينة خوفاً من غرقها قبل وصول فريق الإنقاذ البحري.

ووجه الفريق أسامة ربيع مركز إدارة الأزمات والكوارث التابع للهيئة بمتابعة تطورات الموقف عن كثب ضمن مهماته في التنسيق مع الجهات الخارجية في إدارة الأزمات التي تقع خارج نطاق المجرى الملاحي للقناة.

وأكد الفريق ربيع جاهزية الهيئة للتعاون وتقديم المساعدات اللازمة في حال تطلب الأمر لذلك، لافتاً إلى ما تمتلكه الهيئة من منظومة متكاملة تزخر بكفاءات ملاحية وخبرات متراكمة في أعمال الإنقاذ البحري ووحدات بحرية متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري والتأمين الملاحي ومكافحة التلوث.

وشهدت حركة الملاحة بالقناة اليوم (الثلاثاء) عبور 35 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.6 مليون طن.