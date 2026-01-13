حادث مأساوي هزّ الشارع الأردني أمس (الإثنين)، بعدما تحوّل يوم عمل اعتيادي داخل أحد معامل الحلويات إلى نهاية مأساوية لامرأة فارقت الحياة في ظروف صادمة، لتفتح الحادثة باب التساؤلات حول معايير السلامة المهنية داخل مواقع العمل.

وبحسب التحقيقات الأولية، أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني أن الضحية علِقت داخل عجانة طحين بعد أن التفّت لفحة كانت ترتديها حول عمود العجانة أثناء تشغيلها، ما أدى إلى وفاتها في موقع الحادث على الفور.

وأشار المصدر إلى أن المعمل الذي وقع فيه الحادث تعود ملكيته إلى شقيق المرأة، فيما لم تُسجَّل أي مؤشرات أولية على وجود شبهة جنائية، في انتظار استكمال التحقيقات الرسمية.

تحرك فوري

وأكد الناطق الإعلامي أن فرق الإسعاف والطبيب الشرعي تحركوا فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل جثمان المرأة إلى مركز الطب الشرعي المختص، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي الوقت ذاته، باشرت الأجهزة الأمنية المختصة تحقيقاتها للوقوف على الملابسات كافة، وتحديد الأسباب، بما في ذلك مدى الالتزام بإجراءات السلامة المهنية داخل المعمل.