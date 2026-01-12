تسببت حرائق الغابات بمنطقة باتاغونيا في الأرجنتين، في تدمير أكثر من 15 ألف هكتار من الأراضي، وسط محاولات من عناصر الإطفاء والمتطوعين لاحتواء النيران المشتعلة منذ الإثنين الماضي.
وذكرت إدارة الإطفاء في مقاطعة تشوبوت بالأرجنتين، في بيان أمس، أن الحرائق أتت على نحو 12 ألف هكتار من الأراضي بمقاطعة تشوبوت قرب بلدة إيبوين الواقعة بين بحيرة جليدية وتلال غابات.
وأضافت أن الحريق اندلع الإثنين الماضي في بويرتو باتريادا الواقعة على بعد نحو 1700 كلم جنوب غرب العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس في منطقة باتاغونيا.
من جانبه، أكد إغناسيو توريس، حاكم مقاطعة تشوبوت أنه تم إجلاء نحو 3000 سائح و15 عائلة من بلدة إيبوين، بينما أتت النيران على أكثر من 10 منازل. وأضاف إغناسيو توريس، في تصريحات صحفية، أن الوضع في المنطقة بات أكثر هدوءاً ولكنه «ما زال حرجاً جداً».
بدورها، ذكرت الوكالة الفيدرالية لحالات الطوارئ في الأرجنتين، أن حريقاً كبيراً اشتعل في متنزه لوس أليرسيس الوطني المدرج في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.
وأشارت إلى أن فرق الإطفاء تعمل على احتواء حريقين آخرين في تشوبوت وسانتا كروز، دمرا نحو 3800 هكتار من الأراضي في الأيام الأخيرة.
ويمتد متنزه لوس أليرسيس الوطني على مساحة تبلغ قرابة 200 ألف هكتار، ويضم مناظر طبيعية خلابة، تشمل أحواضاً جليدية، وسلاسل من البرك والبحيرات الصافية، وودياناً معلقة، وتكوينات صخرية.