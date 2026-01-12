ذعر في إسطنبول.. طرد بريدي ينفجر داخل مجمع سكني فاخر

شهدت منطقة زيتين بورنو في الجانب الأوروبي من مدينة إسطنبول حادثاً مثيراً للذعر، بعدما انفجر طرد بريدي داخل مدخل أحد المجمعات السكنية الفاخرة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة، وسط استنفار أمني واسع وبدء تحقيقات عاجلة لكشف ملابسات الواقعة.

تفاصيل الانفجار

وبحسب المعلومات الأولية الصادرة عن الشرطة التركية، فإن عامل توصيل كوريّاً سلّم الطرد إلى نقطة الاستقبال في مجمع سكني بمنطقة كازلي تشيشمة خلال ساعات الصباح، قبل أن يقوم المستلم بفتحه بعد فترة، ليتحول الطرد فجأة إلى انفجار عنيف.

إصابات وحالة مستقرة

وأسفر الانفجار عن إصابة المستلم، إضافة إلى اثنين من أفراد الأمن العاملين بالمجمع، وجرى نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأكدت التقارير الطبية أن حالاتهم مستقرة ولا تشكل خطراً على حياتهم.

استنفار أمني واسع

وعلى الفور، هرعت إلى موقع الحادث فرق الشرطة والإسعاف والإطفاء، إلى جانب فرق إدارة الكوارث والطوارئ، وتم فرض طوق أمني مشدد حول المكان، مع تنفيذ عمليات تمشيط دقيقة وفحص شامل لمحيط المجمع تحسباً لوجود مخاطر إضافية.

غموض حول طبيعة الطرد

ولم تعلن السلطات التركية حتى الآن طبيعة الانفجار، أو ما إذا كان ناجماً عن عبوة ناسفة متعمدة أو مادة خطرة داخل الطرد، كما لم يتم الكشف عن هوية المرسل أو الدوافع المحتملة، في وقت تواصل مديرية أمن زيتين بورنو تحقيقاتها المكثفة لكشف الحقيقة.

منطقة استثمارية حساسة

وتُعد منطقة زيتين بورنو الواقعة على ساحل بحر مرمرة من المناطق التي شهدت تحولاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، من طابع صناعي إلى مجمعات سكنية فاخرة ومشاريع عقارية ضخمة، تستقطب الأثرياء والمستثمرين الأجانب، بفضل قربها من وسط إسطنبول وشبكة المواصلات الحديثة.

حوادث نادرة تثير التساؤلات

ورغم أن إسطنبول شهدت في السنوات الماضية حوادث انفجار متعددة، راوحت بين أعمال إرهابية وتسربات غاز، فإن انفجار طرود بريدية داخل مجمعات سكنية فاخرة يظل حادثاً نادراً، ما يفتح باب التساؤلات حول إجراءات السلامة وأمن خدمات التوصيل في مثل هذه المجمعات الكبرى.