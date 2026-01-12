السباحة في الصباح تُعد من أفضل الأنشطة المتكاملة التي تنشّط الجسم دون إرهاق المفاصل.

تنشّط الدورة الدموية

تقوّي العضلات بلطف

تحسّن المزاج صباحاً

ترفع كفاءة التنفس

تزيد الطاقة اليومية