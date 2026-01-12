السباحة في الصباح تُعد من أفضل الأنشطة المتكاملة التي تنشّط الجسم دون إرهاق المفاصل.
تنشّط الدورة الدموية
تقوّي العضلات بلطف
تحسّن المزاج صباحاً
ترفع كفاءة التنفس
تزيد الطاقة اليومية
السباحة في الصباح تُعد من أفضل الأنشطة المتكاملة التي تنشّط الجسم دون إرهاق المفاصل.
تنشّط الدورة الدموية
تقوّي العضلات بلطف
تحسّن المزاج صباحاً
ترفع كفاءة التنفس
تزيد الطاقة اليومية
Swimming in the morning is considered one of the best integrated activities that energizes the body without straining the joints.
It stimulates blood circulation
It gently strengthens the muscles
It improves mood in the morning
It enhances respiratory efficiency
It increases daily energy