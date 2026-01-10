تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مذهلا من حديقة فروتسواف للحيوانات في بولندا لمواجهة بين أقوى وأضعف حيوانين، يظهر غزال المونتجاك الصيني الصغير وهو يتحدى وحيد القرن الضخم ماروشكا الذي يزن 1.7 طن، في مشهد غير معتاد جذب ملايين المشاهدين حول العالم.



BICHD1GO2qtE4oDYzh9pw

وقالت إدارة الحديقة إن الغزال كان في فترة التزاوج، ما زاد من هرمون التستوستيرون لدى الذكر، ودفعه لإظهار شجاعته وإثبات قدراته، رغم صغر حجمه البالغ 13 كيلوغرامًا مقارنة بوحيد القرن. وأضافت أن المشهد يعكس قدرة الحيوانات الصغيرة على الدفاع عن نفسها واتباع غرائزها الطبيعية، مؤكدة أن الحجم لا يحدد الشجاعة دائمًا.

ويُظهر الفيديو الغزال الصغير وهو يندفع بثقة نحو وحيد القرن، متبادلًا معه نطحات خفيفة، بينما تهز «ماروشكا» رأسها صعودًا وهبوطًا في حركة استعراضية تشبه إعلان بدء المواجهة. وعلى الرغم من الفارق الكبير في الحجم، استمر الغزال في مطاردة خصمه العملاق، حتى ابتعد الأخير بعد تبادل الجولة الثالثة، في مشهد بدى أقرب إلى لعبة ودية من صراع حقيقي.

وأكد موظفو الحديقة أن اللقاء أثبت أن الجرأة قد تأتي أحيانًا بقرون صغيرة وروح كبيرة، وأن الحيوانات الصغيرة قادرة على تحدي الأقوى منها بشجاعة غير متوقعة، ما جعل الفيديو رسالة طريفة ورائعة للمشاهدين حول قوة الإرادة والجرأة.