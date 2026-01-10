وجّه فريق من الأطباء والعلماء البريطانيين رسالة مفتوحة إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، طالبوا فيها بإجراء تعديل جذري لإرشادات الوقاية من العدوى. وأكدوا أن الكمامات الجراحية توفر حماية غير كافية ضد الأمراض التنفسية، بما في ذلك كوفيد-19، ويجب استبدالها بأقنعة تنفس عالية الفعالية في جميع التفاعلات وجهًا لوجه بين الأطباء والممرضين والمرضى.

الكمامات «عفا عليها الزمن»

وأشار الخبراء، وفق صحيفة "الغارديان"، إلى أنه «لا يوجد أي مبرر منطقي بعد الآن لتفضيل أو استخدام الكمامات الجراحية»، معتبرين استخدامها في المستشفيات والعيادات حول العالم غير كافٍ لحماية العاملين الصحيين والمرضى من مسببات الأمراض المنقولة جوًا.

أهمية أقنعة التنفس

ويرى الخبراء أن أقنعة التنفس المصممة لتصفية الجسيمات الدقيقة جدًا – مثل N95 في الولايات المتحدة أو FFP2/3 في أوروبا – يجب أن تصبح الممارسة القياسية في جميع التفاعلات الطبية، لما توفره من حماية تتراوح بين 80% و98% للجسيمات، مقارنة بـ40% فقط للكمامات الجراحية.

الفرق بين الكمامات وأقنعة التنفس

ووصف البروفيسور آدم فينكل من جامعة ميشيغان الكمامات الجراحية بأنها صُممت «لمنع الأطباء من العطس داخل أحشاء وقلوب المرضى أثناء الجراحة»، واعتبرها «عفا عليها الزمن» مقارنة بأقنعة التنفس الحديثة، مشبهًا الفرق بـ«السقوط من ارتفاع 10 سم بدلًا من متر ونصف».

تأييد واسع للرسالة

تأتي الرسالة نتيجة مناقشات في مؤتمر إلكتروني بعنوان "Unpolitics" العام الماضي، ووقّع عليها سبعة خبراء رئيسيين، وحصلت على تأييد نحو 50 خبيرًا بارزًا وأكثر من 2000 فرد من الجمهور، بينهم مرضى من الفئات الهشة صحيًا. ومن أبرز الموقعين البروفيسورة تريشا غرينهالغ من جامعة أكسفورد، والوبائي الأمريكي إريك فيغل-دينغ، والكاتب جورج مونبيوت.

مسارات استثنائية

تقترح الرسالة إمكانية استثناء استخدام أقنعة التنفس في حال انخفاض معدلات العدوى المجتمعية أو وجود تهوية ممتازة أو أجهزة ترشيح هواء في الغرفة، مع الإبقاء على توصيتها في الإعدادات الطبية الأكثر خطورة.

رد منظمة الصحة العالمية

وأكدت المنظمة أنها لا تستطيع فرض سياسات عالمية ملزمة، لكنها تراجع حاليًا إرشادات الوقاية من العدوى للأمراض التنفسية الحادة المعدية استنادًا إلى أحدث الأدلة العلمية، مع الأخذ بعين الاعتبار قدرة الدول الفقيرة على الحصول على أقنعة التنفس الفعّالة وتقليل الاعتماد على الكمامات الجراحية تدريجيًا.