أعلنت شركة غوغل تحديثاً نوعياً في قدرات نموذجها Gemini يرفع مستوى توليد وتعديل الصور بالذكاء الاصطناعي، مع تمكين المستخدمين من تلوين الصور القديمة بدقة عالية مع الحفاظ على التفاصيل الأصلية.

ويأتي هذا التحديث في سياق سباق عالمي متسارع لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي البصري، حيث ركزت (غوغل) على تحسين فهم النموذج لسياق الصورة، وتعزيز قدرته على التعامل مع أدق التفاصيل مثل ملامح الوجه، وانعكاسات الضوء، وملمس الأقمشة، والخلفيات الدقيقة، دون المساس بالبنية الأصلية للصورة.

ووفق ما أوضحته الشركة، أصبح بإمكان المستخدمين إدخال برومبت دقيق يطلب «إحياء الصورة وتلوينها مع الحفاظ على التفاصيل الصغيرة وعدم تغيير أي عناصر جوهرية»، ليقوم النظام بتحليل المشهد بصرياً ومنطقياً قبل تطبيق الألوان، مع إمكانية إجراء تعديلات طفيفة فقط إذا كانت ضرورية لجعل النتيجة أكثر اتساقاً وواقعية، من دون إضافة عناصر متخيلة أو غير موجودة في الأصل.

ويعتمد التحديث على نماذج توليد متقدمة متعددة المراحل تقلل من التشوهات اللونية والأخطاء الشائعة في تلوين الصور التاريخية، خصوصاً في درجات البشرة والظلال الطبيعية، وهي نقاط كانت تمثل تحدياً في الإصدارات السابقة من أدوات التلوين الآلي.

ويرى مختصون في التصميم الرقمي أن هذه الخطوة تعزز حضور Gemini في المجال الاحترافي، سواء في أرشفة الصور التاريخية، أو إنتاج المحتوى الإعلامي، أو إعادة إحياء الصور العائلية القديمة بجودة معاصرة، مع المحافظة على أصالة اللقطة وصدقيتها البصرية.