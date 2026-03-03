امتثالاً للتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالموافقة على استضافة كافة العالقين في مطارات المملكة من الأشقاء الخليجيين مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتهيئة كافة الإجراءات اللازمة لاستضافتهم وإكرامهم وتهيئة كافة السبل لراحتهم بين أهلهم وأشقائهم في بلدهم الثاني، حتى تتهيأ الظروف المناسبة لعودتهم لبلادهم سالمين معززين مكرمين؛ بادرت غرفة مكة المكرمة، بالمباشرة الفورية في تنفيذ الترتيبات اللوجستية اللازمة.

وأكد رئيس لجنة الفنادق والسياحة بغرفة مكة المكرمة عبدالمحسن العجلان، تخصيص 2,500 غرفة فندقية مجهزة بالكامل، مع توفير جميع الخدمات المساندة لضمان راحتهم وإكرام وفادتهم.

وقال: «استضافة أشقائنا الخليجيين وتهيئة سبل الراحة لهم هي رسالة واضحة بأن بوصلتنا تتجه دائماً نحو الإنسان، كما نتشرف بأن نكون يد العون وسفراء الحفاوة السعودية، مؤكدين أن مكة المكرمة بيت لكل من يحل على أرضها».