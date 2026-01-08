لم تعد الرياض مدينةً تُعرَّف بجغرافيتها أو عمرانها فقط، بل أصبحت حالةً شعورية كاملة، تختصر معنى الحلم السعودي الجديد في عين الجيل الصاعد.

مدينة تُرى بوصفها وعداً، وتُستدعى في المخيلة باعتبارها مساحة للفرح، ومختبراً للمستقبل، حتى بات مجرد ذكر اسمها كافياً لإشعال التفاعل، واستدعاء المبادرة، وتحريك المجتمع بمختلف أطيافه. من هذا المعنى تحديداً، خرجت عبارة عفوية من فتى شمالي، لتكشف كيف تحوّلت الرياض إلى رمزٍ للسعادة، ولغةٍ يفهمها الجيل الواعد دون شرح أو تفسير.

«الرياض ما عقبها»... عبارة قالها سيف الشمري بعفوية تشبه صدق البدايات، فحرّكت مشاعر الناس قبل شاشات الهواتف. لم يكن الفتى يسعى إلى شهرة، ولا يبحث عن مكسب، بل عبّر بلهجة نجدية محببة عن حلم بسيط: زيارة الرياض، مشاهدة أبراجها، والتجول في مركز الملك عبدالله المالي، المدينة التي يراها من بعيد بوصفها ذروة المشهد وحدّ الطموح.

واستعاد عشّاق الفن والطرب هذه الروح ذاتها في كلمات الشاعر بدر بن عبدالمحسن، التي غنّاها فنان العرب محمد عبده:

«آه ما أرق الرياض تالي الليل..

أنا لو أبي.. خـذتها بيدها.. ومشـينا».

حين جعل من الرياض مدينةً تُلهم القلب قبل العين، وتُرى في آخر الليل أكثر رقةً ووضوحاً. ذلك الإرث الشعري والوجداني عاد ليطلّ اليوم من نافذة جيل جديد، بلغة مختلفة، لكن بالشغف ذاته.

العفوية التي تحدث بها سيف لم تمر مرور الكرام. فقد تفاعل معها رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، بردّ مباشر وبسيط حمل روح المبادرة ذاتها: دعوة مفتوحة للرياض، وحضور لمباريات الهلال والنصر، وتجربة موسم الرياض وفعالياته، في مشهد يجسّد كيف تلتقي القيادة بالمجتمع عند نقطة الإنسان.

وتوالى التفاعل بعد ذلك من شركات وقطاعات وفعاليات، لتنهال الدعوات والعروض على الفتى، من تذاكر وتجارب إلى مبادرات لافتة وصلت إحداها إلى عرض سيارة، في صورة عكست كيف باتت الرياض مدينةً تستقبل الحلم قبل صاحبه.

ورغم هذا الزخم، لم يتخلّ سيف عن اعتزازه بقريته الشمالية، حيث يعيش مع أسرته المكوّنة من والده المسن ووالدته وثلاث شقيقات وطفل صغير. كان حبه للرياض نابعاً من المقارنة البريئة بين أحلامه وأحلام أقرانه الذين يسافرون إليها باستمرار، بينما اقتصرت رحلاته السابقة على مرافقة والدته في مواعيدها الطبية.

قصة سيف الشمري ليست حكاية فيديو عابر، بل مؤشر ثقافي واجتماعي على ما أصبحت عليه الرياض اليوم: مدينة تُقرأ في عيون الجيل الجديد بوصفها مساحة أمل، ومرادفاً للسعادة، وعنواناً للمستقبل. مدينة لم تعد تقول للناس «تعالوا»، بل تجعلهم يقولون، بعفوية صادقة: الرياض... ما عقبها.