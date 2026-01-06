توقّفت في هولندا، اليوم، جميع القطارات وألغيت مئات الرحلات الجوية بسبب تساقط الثلوج والجليد، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور.

وذكرت شركة السكك الحديدية الهولندية أنه لن يكون بالإمكان تشغيل أي قطارات حتى الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش على الأقل، بسبب المشكلات الناجمة عن الثلوج وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وفي مطار سخيبول بالعاصمة أمستردام، ألغت الخطوط الجوية الملكية الهولندية KLM ما لا يقل عن 300 رحلة جوية، اليوم الثلاثاء، إذ شلّت الأحوال الجوية الشتوية حركة المرور في أحد أهم مراكز النقل في أوروبا لليوم الخامس على التوالي.