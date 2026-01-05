في نقاشات زيادة الوزن وإدارة مستويات السكر في الدم، غالباً ما يُتهم هرمون الإنسولين ويُصور كعدو، لكن الحقيقة أكثر تعقيداً، فالمشكلة الحقيقية ليست في الإنسولين نفسه، بل في «مقاومة الإنسولين» التي تجعل الخلايا أقل استجابة له، مما يؤدي إلى إفراز كميات أكبر منه ومشكلات صحية مثل زيادة الوزن والسكري من النوع الثاني.

تحسن حساسية الإنسولين

وفي هذا السياق، قال الدكتور أمير خان طبيب عام في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، إن الإنسولين هرمون حيوي ينقل السكر من الدم إلى الخلايا ليُستخدم كطاقة، مشيراً إلى أن المشكلة تنشأ عندما يرتفع مستواه بشكل مفرط، فتتوقف الخلايا عن الاستجابة له، مما يؤدي إلى مقاومة الإنسولين المرتبطة بزيادة الوزن، الالتهابات، السكري من النوع الثاني، أمراض القلب، والإرهاق.

ولفت الطبيب إلى أن حساسية الإنسولين قابلة للتحسين بشكل كبير من خلال تغييرات حياتية بسيطة ومستمرة، مُقدماً عدة نصائح لتحسين حساسية الإنسولين، وهي:

تحريك العضلات بانتظام

أشار طبيب هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إلى أن العضلات تعمل كـ«إسفنجة للإنسولين»، مشيراً إلى أنه عند الحركة، خصوصاً تمارين القوة، المشي السريع، أو الجهود القصيرة العالية الكثافة، تمتص العضلات الجلوكوز دون الحاجة إلى كميات كبيرة من الإنسولين.

وأضاف أنه قد لا نحتاج إلى ساعات في الجيم، فالاستمرارية أهم من الشدة، وعلى سبيل المثال، مشي سريع لدقائق بعد الوجبات يحسن الصحة بشكل ملحوظ.

أعطِ الإنسولين استراحة

وشدد الطبيب على أن الإنسولين مصمم للارتفاع والانخفاض، لا للبقاء مرتفعاً طوال اليوم، لذا يًنصح بتجنب الوجبات المتكررة والوجبات الخفيفة المستمرة والتركيز على وجبات تحتوي على بروتين، ألياف، ودهون صحية، مع فجوات بين الوجبات مما يجعل الخلايا أكثر استجابة للإنسولين.

نم أكثر وقلل التوتر

وأكد أن قلة النوم ترفع هرمون الكورتيزول، الذي يزيد السكر في الدم، حتى ليالٍ قليلة من النوم السيء تؤثر على حساسية الإنسولين، لذا يُنصح بالاهتمام بالنوم الجيد وإدارة التوتر لتنظيم الإنسولين بشكل أفضل.

ويؤكد الدكتور خان أن الإنسولين ليس الجاني الرئيسي، بل إرهاقه المفرط يؤدي إلى انهيار النظام، مما يسبب الإرهاق، زيادة الوزن، والمشكلات الأيضية طويلة الأمد، مؤكداً أن هذه التغييرات البسيطة يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً في تحسين حساسية الإنسولين وتعزيز الصحة العامة.