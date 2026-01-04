رغم الانتشار الواسع لخدمة جي ميل حول العالم، لا يزال كثير من المستخدمين يكتفون بالوظائف الأساسية، متجاهلين مجموعة من الأدوات الذكية المدمجة في الإعدادات، القادرة على تحسين إدارة البريد ورفع كفاءة الاستخدام اليومي، خصوصًا على أجهزة الكمبيوتر.

من أبرز هذه الأدوات «لوحة القراءة»، التي تتيح عرض الرسائل المفتوحة بجانب قائمة البريد بدلًا من التنقّل المستمر بين الصفحات. ويمكن تخصيص موقع اللوحة لتظهر يمين صندوق الوارد أو أسفله، مع إمكانية ضبط المساحات بما يناسب أسلوب العمل، ما يمنح المستخدم قراءة أسرع وتنظيمًا أوضح للرسائل بحسب الأولوية.

وفي جانب إدارة الوقت، تبرز ميزة «جدولة الإرسال»، التي تمكّن المستخدم من كتابة الرسالة الآن وإرسالها في وقت لاحق يحدده بنفسه، سواء في صباح اليوم التالي أو في موعد أدق. كما تتيح ميزة «الإرجاء» إخفاء رسالة مؤقتًا وإعادتها إلى صندوق الوارد في توقيت تختاره، ما يساعد على ترتيب الردود دون فقدان الرسائل المهمة وسط الزحام.

أما عند التعامل مع معلومات حساسة، فيوفر «الوضع السري» إمكانية إرسال رسائل ذات صلاحية زمنية محددة، مع تقييد إعادة التوجيه أو النسخ أو الطباعة، وإضافة رمز مرور يُرسل عبر الرسائل النصية لتعزيز مستوى الأمان، مع التنبيه إلى أن هذه الميزة لا تمنع لقطات الشاشة.