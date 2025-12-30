فوضى في نفق المانش.. عطل كهربائي يحرم الآلاف من احتفالات رأس السنة

تعطلت خدمات القطارات عبر نفق المانش الرابط بين بريطانيا وأوروبا القارية لمعظم اليوم (الثلاثاء)، بسبب عطل في نظام تزويد الطاقة الكهربائية العلوي، ما أدى إلى اضطراب كبير في خطط سفر الآلاف من الركاب خلال أحد أكثر أسابيع السفر ازدحاماً في العام، مع اقتراب احتفالات رأس السنة الجديدة.

خطط نهاية العام تتعثر بسبب عطل في نفق المانش.

عطل فني يضرب 4 مدن أوروبية

وأثر الاضطراب، الذي نجم عن خلل فني في الكابلات الكهربائية، على ركاب في مدن مثل لندن وباريس وبروكسل وأمستردام، كما أدى توقف قطار نقل مركبات (لي شاتل) داخل النفق إلى تفاقم المشكلة، مما أجبر شركة يوروستار على إلغاء معظم رحلاتها اليومية.

وأعلنت شركة يوروستار، مشغلة القطارات عالية السرعة، في بيان على موقعها الإلكتروني أن النفق البالغ طوله 50 كيلومتراً أعيد فتحه جزئياً، وبدأت الخدمات في الاستئناف تدريجياً، لكنها حذرت من استمرار المشكلة في تزويد الطاقة.

ونصحت الشركة الركاب بشدة بتأجيل رحلاتهم إلى تاريخ آخر، قائلة: «نوصي بقوة جميع ركابنا بتأجيل رحلاتهم إلى موعد آخر».

من جانبها، أكدت شركة جيتلينك (Getlink)، التي تدير البنية التحتية للنفق وخدمة لي شاتل لنقل السيارات والشاحنات، أن أعمال الإصلاح جارية، وأن الحركة بدأت تعود تدريجياً في الاتجاهين.

وأوضحت الشركة أن العطل فني بحت، ولا يوجد أي شبهة في عمل تخريبي أو عبث، كما أعلنت عن تشغيل رحلات إضافية مساء الثلاثاء والأربعاء لتقليل التراكم.

نفق المانش أكثر الممرات الدولية ازدحاماً

ويُعد نفق المانش أحد أكثر ممرات السكك الحديدية الدولية ازدحاماً في أوروبا، خاصة في موسم عطلات نهاية العام.

وفي عام 2024، نقلت خدمة لي شاتل 2.2 مليون مركبة ركاب و1.2 مليون شاحنة، بينما نقلت يوروستار 19.5 مليون راكب، وهو أعلى رقم في تاريخها.

وعلق مئات الركاب في مركباتهم داخل محطة فولكستون في بريطانيا، بعد اجتيازهم فحوصات الجوازات والأمن، حيث أبلغهم المسؤولون بعدم إمكانية التقدم أو العودة إلى الوراء، لأنهم دخلوا بالفعل المنطقة الخاضعة للرقابة الفرنسية، كما وزع العاملون حفاضات وطعام أطفال على العائلات.

وفي محطة سان بانكراس في لندن، ازدحم الركاب المتضررون، وتم اقتياد أحدهم من قبل الشرطة بعد تبادل حاد مع موظف يوروستار، صائحاً: «أريد فقط معرفة ما إذا كنت سأرى عائلتي».

بدوره، أعلن ميناء دوفر البريطاني تشغيل نظام «الحضور والسفر» للركاب المتضررين، مع توفر سعة إضافية في خدمات العبّارات عبر المانش.