يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من حكة الجلد المزمنة والإكزيما، وقد تتفاقم الأعراض أحياناً دون سبب واضح. لكن الخبراء يحذرون من أن بعض العادات اليومية الشائعة قد تكون السبب وراء تهيّج الجلد، حتى لمن لا يعانون من مشكلات جلدية مزمنة.

وإليك أبرز المثيرات التي قد تؤجج الحكة:

الصابون القوي والعطور:

استخدام المنظفات المعطرة أو الغسول القوي يجرد البشرة من زيوتها الطبيعية، ما يفاقم الجفاف والاحمرار والحكة.

الاستحمام بالماء الساخن:

الماء الساخن يزيل الدهون الواقية للبشرة، ويزيد احتمالية تهيج الإكزيما، خصوصاً في الشتاء.

الملابس الصناعية أو الصوف الخشن:

الاحتكاك المباشر بالجلد يفاقم الالتهاب، لذا يُفضل ارتداء الملابس القطنية الناعمة.

التعرق والتوتر النفسي:

هرمونات التوتر والتعرق الزائد تحفز نوبات الحكة وتزيد الالتهاب.

التغيرات الجوية والجفاف:

الهواء الجاف الناتج عن الطقس البارد أو أجهزة التدفئة يزيد من مشكلات الجلد، خصوصاً لدى الأطفال وكبار السن.

بعض الأطعمة والعطور:

الأطعمة الحارة أو الغنية بالمواد الحافظة قد تثير الحكة، والعطور المباشرة على الجلد قد تهيجه حتى لو لم تكن البشرة مصابة.

الإفراط في الحكّ:

الحك المستمر يضعف الطبقة الخارجية للبشرة، ما يسمح بدخول البكتيريا ويزيد الالتهاب.

طرق الوقاية:

استخدم منظفات خالية من العطور

اختصر مدة الاستحمام واستخدم ماء فاتراً

ترطيب الجلد بانتظام بعد الاستحمام

ارتداء ملابس قطنية مريحة

إدارة التوتر والحرص على النوم الجيد

ويشدد الخبراء على أن الانتباه لهذه العادات اليومية البسيطة قد يحدث فرقاَ هائلاً في صحة الجلد وراحته وجودة الحياة.