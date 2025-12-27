في قلب الأمازون، حيث يفترض أن تتنفس الأرض، تدوي اليوم لغة مختلفة: طرق سرية، ومناشير تقطع الأشجار، وشحنات كوكايين وذهب ولحوم تشق الغابة بلا رحمة. هكذا تحولت إحدى أعظم النظم البيئية في العالم إلى ساحة مفتوحة لاقتصاد الجريمة المنظمة، في مشهد ينذر بكارثة تتجاوز حدود كولومبيا.

من السماء، تبدو الحقيقة أكثر فزعًا. بقع بنية تزحف داخل بحر أخضر لا ينتهي، ترسم خارطة انهيار صامت. هذا ما وثقه رودريغو بوتيرو مدير مؤسسة الحفاظ على التنمية المستدامة، خلال أكثر من 150 طلعة جوية غطّت نحو 50 ألف كيلومتر، لتتبع تمدد الطرق غير الشرعية والمحاصيل المحظورة.

شبكة طرق للجريمة.. و17 فصيلاً مسلحاً

يؤكد بوتيرو أن شمال غربي الأمازون الكولومبي بات يسجل أعلى كثافة طرق في الأمازون بأكمله، لكنها ليست طرق تنمية، بل شرايين تهريب شيدتها جماعات مسلحة منذ عام 2018، بطول يتجاوز 8000 كيلومتر، لتسهيل نقل الكوكايين والذهب والماشية وترسيخ السيطرة بالقوة.

ويحذر من أن الطلب العالمي المتزايد على هذه السلع جعل الغابة سلعة مفتوحة، قائلاً إن ما يجري ليس شأناً محليًا، بل مسؤولية دولية كاملة، لأن الأسواق البعيدة هي من تشعل النار في قلب الأمازون.

تقرير «الأمازون محل نزاع» الصادر عن مؤسسة FCDS يكشف أن نحو 17 فصيلاً مسلحًا غير قانوني ينشطون داخل ما يقارب 70% من بلديات المنطقة، ما يجعلها من أكثر بقاع العالم تداخلاً بين الصراع المسلح والانهيار البيئي.

ويصف التقرير الوضع بأنه جريمة كبرى عابرة للحدود، تجمع بين كارتلات مخدرات وجماعات مسلحة وشبكات سياسية وتجارية، في منظومة يصعب فصل التمرد فيها عن الجريمة المنظمة.

وتكمن المفارقة في أن الأزمة انفجرت بقوة بعد توقيع اتفاق السلام عام 2016 مع حركة فارك، إذ أدى انسحابها من مساحات شاسعة إلى فراغ أمني استغلته جماعات جديدة، إلى جانب تنظيمات قائمة مثل جيش التحرير الوطني.

ويشير بوتيرو إلى أن رفض بعض منشقّي «فارك» تسليم السلاح ترافق مع قفزة صادمة في إزالة الغابات، حيث دُمرت نحو 150 ألف هكتار خلال عام واحد، قبل أن تقفز المساحة المتضررة إلى ما يقارب 700 ألف هكتار.

ووفق بيانات Global Forest Watch، فقدت كولومبيا بين عامي 2001 و2024 نحو 56 ألف كيلومتر مربع من الغطاء الشجري، بينها 21 ألف كيلومتر مربع من الغابات الأولية، فيما تحولت مساحات هائلة إلى مراعٍ للماشية التي تضاعف عددها خلال السنوات الثماني الأخيرة.

ويحذر خبراء من أن الحلول العسكرية وحدها لن توقف النزيف، مؤكدين أن المعركة الحقيقية تدور حول الأرض، التي تحولت إلى العمل التجاري الأكبر في الأمازون.

ويختتم بوتيرو بتحذير قاتم: إذا استمر هذا المسار، فلن تبقى الأمازون رئة للعالم، بل ستتحول إلى إمبراطورية مفتوحة لاقتصاد الجريمة، يدفع ثمنها الجميع.