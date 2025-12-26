أعلنت شركة ميتا، مالكة تطبيق واتساب، عن تحديثات جديدة في عام 2025 تسهل إدارة مساحة التخزين بشكل كبير، مع التركيز على ميزة تسمح بتنظيف الوسائط والملفات من كل دردشة على حدة دون الحاجة إلى حذف المحادثات النصية أو التاريخ الكامل للدردشة.

هذه الميزة، التي بدأت في الظهور في الإصدارات التجريبية على أندرويد وiOS، تأتي كرد فعل على شكاوى المستخدمين المتكررة من امتلاء التخزين بسبب الصور والفيديوهات والمستندات المتراكمة.

إدارة التخزين لكل دردشة

بدلاً من الذهاب إلى قسم الإعدادات العامة لإدارة التخزين، أصبح بإمكان المستخدمين الآن الوصول إلى خيار «إدارة التخزين» (Manage Storage) مباشرة من داخل نافذة معلومات الدردشة الفردية أو الجماعية، وهذا يُتيح:

- عرضا تفصيليا لحجم المساحة التي تشغلها كل دردشة، مع تصنيف الملفات حسب الحجم (مثل الملفات الأكبر من 5 ميغابايت) أو التكرار (الملفات المُعاد إرسالها كثيراً).

- حذفا انتقائيا لأنواع محددة من الوسائط، مثل الصور، الفيديوهات، الرسائل الصوتية، الملصقات، المستندات، أو الـGIFs، دون التأثير على الرسائل النصية أو الرسائل المميزة بنجمة (starred).

- عرضا تقديريا للمساحة التي سيتم تحريرها قبل التأكيد على الحذف، مما يقلل من مخاطر الحذف الخاطئ.

- واجهة محسنة لمسح الدردشة، تشمل خيارات مثل حذف جميع الرسائل عدا المميزة، أو حذف الوسائط فقط.

هذه التحسينات تجعل عملية التنظيف أكثر دقة وأماناً، خاصة في الدردشات الجماعية التي تتراكم فيها آلاف الملفات غير الضرورية.

كيفية استخدام الميزة

1. افتح تطبيق واتساب وادخل إلى الدردشة المراد تنظيفها.

2. اضغط على اسم الشخص أو المجموعة في الأعلى لفتح صفحة المعلومات.

3. ابحث عن خيار «إدارة التخزين» أو «Manage Storage».

4. اختر الفئات أو الملفات المراد حذفها، ثم أكد العملية.

الميزة متوفرة حالياً في الإصدارات التجريبية (مثل 2.25.31.13 على أندرويد و25.37.10.72 على iOS)، ومن المتوقع طرحها لجميع المستخدمين تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة.

لماذا هذه الميزة مهمة؟

مع استخدام مليارات المستخدمين لواتساب يومياً، يتراكم التخزين بسرعة بسبب التنزيل التلقائي للوسائط، هذه الميزة تحل مشكلة شائعة دون فقدان الذكريات أو التاريخ النصي للمحادثات، وتساعد في الحفاظ على أداء الهاتف سلساً، خاصة على الأجهزة ذات التخزين المحدود.