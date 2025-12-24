في حدث هو الأول من نوعه، نجت طائرة من كارثة محتملة بعد أن تولّى نظام الهبوط الآلي قيادتها بالكامل أثناء حالة طوارئ في الجو. وخرج شخصان بسلام من طائرة بيتشكرافت سوبر كينغ إير 200، بعد أن توقفت بأمان على مدرج مطار روكي ماونتن متروبوليتان قرب دنفر بولاية كولورادو، وسط تغطية مصورة من فرق الإنقاذ أظهرت لحظات الهبوط.

وتعمل الطائرة بمحركين، وتم التحكم في هبوطها عبر نظام الهبوط الآلي المثبت حالياً على نحو 1700 طائرة حول العالم.

وقالت الشركة في بيان: «هذه كانت المرة الأولى التي يُستخدم فيها نظام الهبوط الآلي بالكامل في مواجهة حالة طوارئ حقيقية، ما يمثل خطوة نوعية في تاريخ الطيران والسلامة الجوية.».

وأفادت الشركة المشغلة للطائرة، أن نظام الهبوط الآلي تم تفعيله تلقائيا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة كريس تاونزلي: «تعرضت الطائرة لانخفاض مفاجئ وسريع في ضغط المقصورة فارتدى الطياران أقنعة الأكسجين. عمل نظام الهبوط الآلي تلقائيا كما هو مصمم له تماما عندما تجاوز ضغط المقصورة المستويات الآمنة المحددة، واتخذ الطياران قرارا بإبقائه مفعلا».

ويعمل نظام الطيار الآلي على متن الطائرة على توجيهها إلى مطار مناسب، ويصدر الإعلانات الضرورية لمراقبي الحركة الجوية، وفقا لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.