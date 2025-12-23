تستعد منطقة نيغاتا اليابانية، للموافقة على إعادة تشغيل أكبر محطة نووية في العالم، وذلك بعد نحو 15 عاما من التوقف.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن محطة كاشيوازاكي-كاريوا، الواقعة على بعد تحو 220 كيلومترا شمال غربي العاصمة طوكيو، كانت من بين 54 مفاعلا تم إغلاقها بعد أن تسبب زلزال وموجات مد عاتية تسونامي في تعطل محطة فوكوشيما دايتشي.

وأضافت أن شركة «طوكيو للطاقة الكهربائية» تدرس إعادة تشغيل أول مفاعل من أصل سبعة مفاعلات بالمحطة في 20 يناير القادم، شريطة الحصول على الموافقات اللازمة.

وأشارت إلى أن اليابان أعادت تشغيل 14 مفاعلا من أصل 33 لا تزال قابلة للتشغيل.

يذكر أن الساحل الشرقي لليابان تعرض في الحادي عشر من مارس 2011 لزلزال عنيف، بلغت قوته 8.9 درجة على مقياس ريختر، ونجم عنه تسونامي في المحيط الهادئ، وترك وراءه أكثر من ألف قتيل ومفقود، فضلا عن تسببه بتدمير للبنية التحتية وفي المحطات النفطية والمحطات النووية، التي من بينها محطة فوكوشيما، وتوقفها عن العمل.