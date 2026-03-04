استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، عدداً من الأيتام، تزامناً مع يوم اليتيم العربي، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية محمد بن سعود السماري.

وأكد أمير المنطقة الشرقية أن قيادة هذه البلاد تولي الأيتام واليتيمات عناية كبيرة، وتحرص على توفير سبل الرعاية والدعم لهم، من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات والكيانات التي تعنى بتمكينهم وتعزيز فرصهم في التعليم والحياة الكريمة، وتوفير البيئة المناسبة التي تساعدهم على تنمية قدراتهم وبناء مستقبلهم.

وأوضح السماري أن الوزارة تعمل على تقديم برامج وخدمات نوعية تسهم في تمكين الأيتام ودمجهم في المجتمع، إلى جانب مواصلة تطوير المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأيتام وتمكينهم.

ورفع السماري شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على هذه المبادرة الإنسانية، مثمناً اهتمامه ودعمه المتواصل لكل ما يسهم في رعاية الأيتام، ويعزز سبل الدعم المقدمة لهم.