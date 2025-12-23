لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 19 آخرون، فجر أمس (الإثنين)، في حادثة مرورية مروعة وقعت عند تقاطع مخرج طريق «كرابياك» السريع بمدينة سمارانج، عاصمة مقاطعة جاوة الوسطى في إندونيسيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وأفاد مكتب البحث والإنقاذ في سمارانج بأن حافلة ركاب كانت تسير بسرعة كبيرة فقد سائقها السيطرة عليها، ما أدى إلى اصطدامها بحاجز الطريق قبل أن تنقلب، مخلفة عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.

وقال إن فرق الإنقاذ اضطرت إلى الدخول إلى الحافلة وفتح ممرات خاصة للوصول إلى الضحايا، والعمل بحذر شديد أثناء إخراجهم لتفادي تفاقم إصاباتهم.

وأكدت السلطات أنه تم إجلاء جميع الضحايا ونقلهم إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج اللازم، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات.