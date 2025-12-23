شهدت قناة الرابعة العراقية حادثة مثيرة للجدل خلال حلقة برنامج «9 إلا عشرة»، حين طالبت المذيعة سلمى الحاج ضيفها فهد الجبوري، عضو تيار الحكمة، بترك هاتفه والإنصات لبقية الضيوف احتراماً لهم وللمشاهدين، بعد ملاحظة انشغاله بالهاتف لفترات طويلة منذ بداية الحلقة، ما وصفته المذيعة بأنه أثّر على جودة الحوار.

وردّ الجبوري قائلاً: «الإمساك بالهاتف ليس قلة احترام، قد تكون هناك رسالة ضرورية.. هذا الأسلوب في الحوار لا أقبله، لن تعلميني كيف سأحترم الضيوف، أنا لست منشغلاً بلعبة.. واعذروني لن أكمل الحلقة»، قبل أن يغادر البرنامج على الهواء.

وأثار هذا الموقف جدلاً واسعاً حول آداب الحوار التلفزيوني، وتباينت الآراء بين مؤيد لموقف المذيعة الرامي لتنظيم النقاش بشكل حضاري، وبين من أثنى على رد فعل الضيف ورفضه المعاملة بهذا الشكل.

من جانبها، أصدرت قناة الرابعة بياناً جاء فيه: «ترفض مؤسسة الرابعة الإعلامية السلوك الذي صدر عن أحد ضيوف برنامج (9 إلا عشرة)، المتمثل بعدم التفاعل مع مجريات الحوار والانشغال بالهاتف، ثم الانسحاب من البرنامج بدلاً من معالجة الموقف بروح مهنية تحترم الحوار التلفزيوني».

وأكدت القناة أن مطالبة مقدمة البرنامج بالالتزام بقواعد الحوار جاءت في إطار واجبها المهني ومسؤوليتها في إدارة نقاش جاد ومسؤول، وشددت على التزامها بتقديم برامج حوارية تحترم قواعد الصحافة وأعرافها، مع وضع وعي المشاهد وحقه في المعرفة في مقدمة أولوياتها.