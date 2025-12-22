في لحظة تحوّلت المتعة إلى اختبار قاسٍ للأعصاب، وجد شابان نفسيهما معلقَين بين السماء والأرض، بلا حراك، وبلا خيار سوى انتظار امتد قرابة ساعة كاملة على ارتفاع شاهق، فيما كانت أنفاسهما معلّقة مثل اللعبة التي خانتهما، بعدما تعطلت إحدى الألعاب الأفعوانية أثناء تشغيلها في متنزه ترفيهي في ولاية تكساس الأمريكية، ما أدى إلى احتجاز راكبين على ارتفاع تجاوز 100 قدم، وبزاوية عمودية قاربت 90 درجة، في مشهد أثار حالة من الذعر والقلق بين الزوار.

ووفقاً لتقارير إعلامية، كان ماثيو كانتو (24 عاماً) ونيكولاس سانشيز (20 عاماً) يستمتعان بتجربة لعبة الإثارة الشهيرة «قواطع الدوائر» داخل مجمع حلبة الأمريكتين الرياضي في مدينة أوستن، قبل أن ترتفع العربة إلى نحو 130 قدماً، ثم تتوقف بشكل مفاجئ عند أول هبوط.

وتسبب العطل الفني في ترك الراكبين معلّقين في وضعية عمودية، يواجهان الأرض مباشرة، دون أي حركة، وسط محاولات متواصلة من فرق الطوارئ التي هرعت إلى الموقع وتمكنت، بعد قرابة ساعة، من تنفيذ عملية إنقاذ آمنة وإنزال الشابين دون تسجيل إصابات.

وأشارت مصادر لصحيفة «نيويورك بوست» إلى أن عائلتي الشابين لم تتلقيا معلومات واضحة لمدة تجاوزت 30 دقيقة عقب توقف اللعبة، في وقت تحدث شهود عيان عن تضارب في تفسيرات العاملين بالموقع، من بينها الإشارة إلى احتمال عدم تثبيت الراكبين بشكل صحيح داخل المقاعد.

وبحسب الموقع الإلكتروني الخاص باللعبة، فإن الأفعوانية، التي تُعد من الألعاب الجديدة كلياً، تنقل الركاب إلى قمة تل شديد الانحدار، قبل أن يميل المسار إلى الأمام بزاوية 90 درجة، ثم يثبت للحظات قبل الانطلاق في هبوط حادٍ تصل خلاله السرعة إلى نحو 60 ميلاً في الساعة.

من جانبه، أوضح متحدث باسم المتنزه أن العطل الفني نجم عن خلل في أحد أجهزة الاستشعار، ما أدى إلى تأخير تشغيل الرحلة، مؤكداً في بيان رسمي أن المشكلة تم التعامل معها سريعاً، وأن التشغيل استؤنف دون تسجيل أي إصابات.

وأضاف المتحدث أن مثل هذه الأعطال المؤقتة قد تحدث أحياناً في ألعاب الملاهي من هذا النوع، معرباً عن أسفه للإزعاج الذي تعرض له الراكبان، ومشيراً إلى أنه من بين نحو 25 ألف شخص استقلوا هذه الأفعوانية، كان هذان الراكبان فقط من واجها هذا الموقف.