في مشهد صادم أثار غضب وتعاطف المصريين، ظهرت الأم أميرة عبده على مقطع فيديو متداول وهي تواجه أصعب قرار في حياتها: عرض أطفالها الأربعة للبيع بسبب الفقر المدقع وطردها من شقتها. الكلمات القليلة التي نطقت بها «4 عيال للبيع.. مش لاقية أكل ولا مكان نقعد فيه» أشعلت مواقع التواصل، وجعلت الجمهور يعيش لحظة يأس لم يسبق لها مثيل.

وتروي أميرة عبده أنها تكافح منذ ست سنوات بمفردها بعد أن هجرها زوجها ولم يرسل أي نفقة، مكتفية بمبلغ زهيد طوال الأعوام الماضية. وازدادت الأزمة سوءًا بعد سفر الزوج للعمل خارج البلاد وانقطاع أخباره خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى تراكم إيجار الشقة، ما دفعها لعرض أطفالها في لحظة يأس قصوى، في محاولة لحمايتهم من التشرد والجوع.

ردًا على الفيديو الذي أثار ضجة كبيرة، تدخلت الحكومة المصرية بسرعة. وأكد وزير العمل محمد جبران أن الأم وأطفالها سيحصلون على دعم كامل، مع تقديم إعانة عاجلة، وتأمين فرصة عمل مستدامة تضمن لهم حياة كريمة. كما طلب الوزير من الأم إرسال أوراقها الرسمية لتسهيل الإجراءات، لضمان استمرار الرعاية الحكومية بشكل فوري.

وأوضحت الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي في مصر المهندسة مي عبدالحميد أن الدولة تتابع حالة الأم شخصياً، مع وضع حلول عاجلة تشمل توفير سكن دائم أو دعم وفق أنظمة الإيجار القديم، لضمان استقرار الأطفال والأم بعيدًا عن المخاطر والفقر. وتعد هذه المبادرة نموذجًا فريدًا لتدخل سريع وفعّال لإنقاذ الأسر في أشد لحظاتها ضعفًا.