في حادثة مروعة شهدتها منطقة ترسا - الطالبية بمحافظة الجيزة بمصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأحد)، سقطت سيارة نقل ثقيل (تريلا) من أعلى الطريق الدائري عند وصلة المريوطية، ما أسفر عن مصرع السائق وتفحم جثمانه داخل السيارة، بالإضافة إلى خسائر مادية جسيمة شملت حريقاً هائلاً امتد إلى مقهى وجزء من عقار سكني ومحل تجاري.

سقوط تريلا أعلى دائري المريوطية

بدأت الواقعة عندما اختلت عجلة القيادة من يد السائق أعلى الكوبري، ما أدى إلى انحراف التريلا وارتطامها بسور الطريق، ثم سقوطها من ارتفاع عالٍ.

اشتعال النيران

وخلال السقوط، دهست السيارة ثلاث سيارات ملاكي متوقفة أسفل الدائري، قبل أن تصطدم بمقهى أسفل عقار سكني، ما تسبب في اشتعال النيران بالتريلا بالكامل وامتداد الحريق إلى المقهى والعقار المجاور.

حريق هائل

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً فورياً يفيد بنشوب حريق أسفل الطريق الدائري بمنطقة ترسا، فانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعومة بعدة سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى باقي العقار السكني.

كما استخدمت معدات ثقيلة ولودر لرفع حطام التريلا وإزالة آثار الدمار، وسط جهود مكثفة من الأجهزة الأمنية لإعادة فتح الطريق وتسيير الحركة المرورية التي شهدت كثافات عالية.

قرارات النيابة العامة

من جانبها، أجرت النيابة العامة بالجيزة معاينة تصويرية لموقع الحادثة، ونظرت في جثمان السائق الذي تم نقله إلى المشرحة، وأمرت بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة بدقة، مع استمرار التحقيقات لفحص السيارة فنياً وتحديد ما إذا كان هناك إهمال أو مخالفات مرورية ساهمت في الحادثة.

وأكدت التحريات الأولية أن الحادثة نجمت عن فقدان السيطرة فقط، دون إصابات أخرى بين المارة أو السكان، فيما لم يتم الكشف عن هوية السائق حتى الآن، لكن المصادر الأمنية أشارت إلى أنه لقي مصرعه فوراً جراء شدة الاصطدام والحريق.