كشفت مصادر مطلعة أن 6 وزراء يمنيين يمثلون الوزارات الخدمية شرعوا في ممارسة مهماتهم من داخل اليمن، اعتباراً من اليوم (الإثنين).



وأفادت بأن الوزراء هم: وزير الكهرباء عدنان الكاف، وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري، وزير الشؤون الاجتماعية مختار اليافعي، وزير حقوق الإنسان مشدل عمر، وزير الأشغال العامة والطرق حسين العقربي، ووزير التعليم العالي أمين نعمان.



وكان رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني الذي وصل اليوم أيضاً إلى العاصمة المؤقتة عدن أكد، أمس الأحد، أن دعم المجتمع الدولي للحكومة اليمنية الشرعية، «ليس موقفاً سياسياً فحسب، بل هو استثمار في الاستقرار الإقليمي وأمن الملاحة الدولية ومكافحة الإرهاب».



وأعرب الزنداني خلال لقائه في الرياض السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، عن تطلعه إلى انتقال الدعم من مرحلة إدارة الأزمة إلى إنهاء أسبابها، عبر دعم استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، واتخاذ إجراءات أكثر حزماً تجاه الممارسات التي تقوض فرص السلام.



وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية، وأولويات الحكومة الجديدة، وتعزيز الدعم الدولي لجهود الاستقرار والسلام.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الزنداني استعرض ملامح البرنامج العاجل للحكومة حتى نهاية العام الحالي، الذي يركز على تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتحسين الخدمات الأساسية، وتفعيل مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة، وإطلاق إصلاحات حقيقية في الجوانب المالية والإدارية والرقابية، بما يعزز الثقة المحلية والدولية بأداء الحكومة.



ونوه رئيس الحكومة اليمينة بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية في دعم اليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، ومواقفها الثابتة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، ودعمها السخي للبرامج الإنسانية والتنموية وجهود تحقيق السلام.



وأكد أهمية استمرار وتعزيز الدعم الألماني خلال المرحلة القادمة، بما يواكب توجهات الحكومة اليمنية الجديدة وجهودها في تحسين الخدمات وتحقيق الاستقرار وتخفيف معاناة الشعب اليمني.



من جانبه، جدد السفير الألماني التأكيد على دعم بلاده للحكومة اليمنية الجديدة ورؤيتها لتحقيق الاستقرار والإصلاحات وإنعاش الاقتصاد وتخفيف معاناة اليمنيين. وتحدث عن حرص ألمانيا على مواصلة الشراكة مع الحكومة في المجالات الإنسانية والإنمائية، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار واستعادة الدولة.