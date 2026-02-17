في حادث صادم هزّ ولاية ساو باولو البرازيلية، لقي ستة ركاب حتفهم بينما أصيب 46 آخرون، جراء انقلاب حافلة على طريق بي.آر-153 بالقرب من مدينة ماريليا صباح يوم الإثنين.

تفاصيل الحادث

وفق ما أفاد رجال الإطفاء عبر حسابهم على منصة إكس، وقع الحادث بعد انفجار الإطار الخلفي الأيسر للحافلة، ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة وانقلاب المركبة على الطريق السريع. حتى الآن، لم يُكشف عن الحالة الصحية للمصابين بدقة، فيما تم نقلهم جميعًا إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

ضحايا من العمال

وأوضحت الشرطة الاتحادية للطرق السريعة أن الحافلة كانت تقل عمال مزارع من ولاية مارانيو في الشمال الشرقي، متجهين إلى ولاية سانتا كاتارينا جنوبًا لجمع التفاح، لتتحول رحلة العمل إلى مأساة على الطريق.