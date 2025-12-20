ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على امرأة ليبية الجنسية، بتهمة انتحال صفة طبيبة تجميل وإدارة عيادة غير مرخصة بمنطقة أكتوبر في محافظة الجيزة، مع الترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

انتحال صفة طبية

وكشفت التحريات أن المتهمة كانت تمارس نشاطاً غير قانوني من خلال الادعاء بأنها طبيبة متخصصة في مجال التجميل، رغم عدم حصولها على أي تراخيص رسمية من الجهات المختصة، ما يشكل خطراً مباشراً على صحة المتعاملين معها.

عيادة دون ترخيص

وأظهرت التحقيقات أن المتهمة أدارت عيادة تجميل في الجيزة دون تصريح قانوني، وقدمت خدمات طبية تجميلية لعدد من العملاء، مستغلة منصات التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطها واستقطاب الزبائن بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

مداهمة وضبط

وبعد تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، داهمت قوات الأمن مقر العيادة، وتم ضبط المتهمة وبحوزتها هاتف محمول يحتوي على أدلة رقمية توثق نشاطها، إضافة إلى كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر، ومبالغ مالية نقدية.

اعترافات وتحقيقات

وبمواجهة المتهمة بالأدلة، أقرت بمزاولة مهنة الطب دون ترخيص وانتحال صفة طبيبة تجميل بغرض الكسب المادي. وقررت جهات التحقيق حبسها أربعة أيام على ذمة القضية، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وحصر أي ضحايا محتملين.

جهود أمنية مستمرة

وتأتي هذه الواقعة ضمن جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم انتحال الصفات الطبية، لا سيما في مجال الطب التجميلي، الذي يشهد انتشاراً لعيادات غير مرخصة تشكل تهديداً لصحة المواطنين.