أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، إصدار توجيهات إلى دائرة خدمات المواطنة والهجرة بتعليق العمل مؤقتًا ببرنامج تأشيرة التنوع، معتبرة أن البرنامج أسهم في دخول مشتبه به في هجمات استهدفت جامعة براون ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى الولايات المتحدة.

ويتيح برنامج تأشيرة التنوع، المعروف بـ«يانصيب الهجرة»، منح ما يصل إلى 50 ألف تأشيرة سنويًا لمهاجرين من دول ذات معدلات هجرة منخفضة إلى الولايات المتحدة، بحسب الموقع الرسمي للدائرة.

وبحسب ما أفاد به قائد شرطة بروفيدنس في ولاية رود آيلاند، أوسكار بيريز، فإن المشتبه به في حادثة إطلاق النار بجامعة براون، كلاوديو نيفيس فالنتي، وهو مواطن برتغالي، دخل الولايات المتحدة عام 2000 بتأشيرة طالب، قبل أن يحصل على الإقامة الدائمة في عام 2017.

وأكدت السلطات العثور على فالنتي ميتًا مساء الخميس، بعد أن أقدم على إطلاق النار على نفسه.

وفي تعليقها على منصة «إكس»، قالت نويم: «لم يكن ينبغي السماح لهذا الفرد الشنيع بدخول بلادنا من الأساس»، في إشارة إلى موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي طالما عارض برنامج تأشيرة التنوع.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسات أكثر صرامة تنتهجها إدارة ترمب تجاه الهجرة، حيث سبق أن فرضت قيودًا واسعة على دخول مواطني أفغانستان ودول أخرى، عقب هجوم دموي في نوفمبر الماضي استهدف أفرادًا من الحرس الوطني الأمريكي.