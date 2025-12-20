في سماء هادئة ظاهرياً فوق شرق إنجلترا، كادت ثوانٍ قليلة أن تتحول إلى كارثة جوية، بعدما وثّقت لقطات جوية حديثة اقتراباً خطيراً بين مروحية تابعة للشرطة البريطانية ومقاتلة أمريكية متطورة من طراز F-15 فوق قاعدة «راف ليكنهيث» في مقاطعة سوفولك البريطانية، في مشهد وصفه مراقبون بـ«الاستثنائي» وأعاد تسليط الضوء على مخاطر التنسيق الجوي فوق القواعد العسكرية الحساسة.

كشفت لقطات جوية جديدة عن لحظات «استثنائية»، حين كادت مروحية تابعة للشرطة البريطانية أن تصطدم بمقاتلة أمريكية.

وأظهرت التسجيلات التي أصدرتها «الخدمة الجوية للشرطة الوطنية» في بريطانيا (NPAS) أن الطائرة المقاتلة، التي تفوق سرعتها 1600 ميل في الساعة، كانت تحلق على مسافة قريبة جداً من المروحية، ووصلت المسافة الفاصلة بينهما في لحظة ما إلى أقل من 1900 قدم (حوالى 580 متراً).

وأشارت صحيفة «ديلي ميل» إلى أن الحادثة وقعت بينما كانت المروحية في مهمة أمنية للبحث عن طائرات مسيّرة (درونات) غامضة اخترقت أجواء القواعد الجوية.

ولفت تقرير لجنة التحقيق في الحوادث الجوية (Airprox Board) إلى وقوع «سوء تقدير»، إذ اعتقد طيار المروحية أن الأضواء الحمراء الوامضة التي رآها تعود للطائرات المسيّرة التي يطاردها، بينما كانت في الحقيقة أضواء المقاتلة الأمريكية.

كما سلط التحقيق الضوء على فجوة في التنسيق، إذ لم يتم إبلاغ طاقم المروحية بوجود مقاتلات F-15 في المنطقة، رغم أن طيار المقاتلة كان على علم بمكان المروحية.

وأوصى المحققون بضرورة تبادل المعلومات الملاحية بشكل أدق بين مراقبي الحركة الجوية والطيارين في مثل هذه الحالات.