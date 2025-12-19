ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، اليوم (الجمعة)، القبض على ماجدة الحشاش، البالغة من العمر 60 عاماً، والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، التي قُتلت عام 2022 على يد زوجها القاضي السابق أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي (تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهما في أغسطس 2025).

والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال.

القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال

جاء القبض على والدة الراحلة في منطقة الطالبية بالجيزة، على خلفية تصريحات أدلت بها خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية، إذ ادعت حيازتها سلاحاً نارياً مرخصاً منذ نحو 18 عاماً، وهددت باستخدامه ضد المحامي إبراهيم طنطاوي (المحامي الخاص بالمتهم السابق في قضية ابنتها) وصديقة ابنتها علياء سلامة، قائلة عبارات مثل «هضربكم بالنار».

سبب القبض على والدة شيماء جمال

واعتبرت السلطات الأمنية هذه التصريحات تهديداً مباشراً بحيازة سلاح واستخدامه، مما يُعد جريمة جنائية، خصوصاً أنها بُثت علناً عبر وسائل الإعلام.

وتم ضبطها تنفيذاً لإجراءات قانونية فورية، مع التحفظ عليها للتحقيق.

أحكام قضائية سابقة

كما كشفت التحريات وجود أحكام قضائية سابقة واجبة التنفيذ ضد والدة الراحلة في قضيتين بتهمة «إيصال أمانة» صادرتين من جنح قسم مطروح، مما قد يُضاف إلى الإجراءات الحالية.

يأتي هذا التطور في سياق توترات مستمرة منذ مقتل شيماء جمال، إذ كانت والدتها تظهر بانتظام في البرامج التلفزيونية للدفاع عن ذكرى ابنتها، لكن بعض الظهور أثار جدلاً بسبب اتهامات متبادلة مع أطراف أخرى مرتبطة بالقضية.

وفي سياق منفصل، حددت محكمة جنح العمرانية الجزئية جلسة يوم 15 يناير 2026 لنظر جنحة مباشرة رفعها المحاميان إبراهيم طنطاوي وعلياء محمد ضد والدة شيماء جمال، متهمين إياها بالسب والقذف العلني والتهديد والتشهير واقتحام الحياة الخاصة، من خلال تصريحاتها في لقاءات تلفزيونية ومنصات رقمية.