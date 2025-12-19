شهدت رحلة الخطوط الجوية الألاسكية رقم 87 المتجهة من ديد هورس إلى أنكوريج، موقفاً مرعباً بعد أن حاول أحد الركاب فتح باب المقصورة الخلفي على ارتفاع 18 ألف قدم، صارخاً: «سنموت جميعاً».

الراكب كاسيان ويليام فريدريكس، بدأ بسلوك غريب أثناء استخدامه دورة المياه، ثم حاول بعنف فتح باب الطائرة، ما أدى إلى حالة من الفزع بين الركاب والطاقم. الشهود أكدوا أن ذراع الباب تحركت للأعلى، ما استدعى تدخلهم لمنعه، ورغم أن الطيار أوضح لاحقاً أن فتح الباب أثناء الطيران مستحيل عملياً بسبب ضغط الهواء، لكن التلاعب كان كافياً لتفعيل آلية الانزلاق الطارئ وإحداث أضرار جسيمة.

وكشفت التحقيقات أن الراكب كان في حالة غير طبيعية، إذ اعترف بأنه تناول الكحول وأدوية مضادة للاكتئاب، كما شعر بفقدان ذاكرة السنوات الماضية، وادعى سماع أصوات وغرائب عن الميثامفيتامين تتسرب من فتحات التهوية. كما طلب مراراً تدخين سيجارة وجرعتين من الفودكا، قبل أن يتحول سلوكه إلى تهديد مباشر للسلامة الجوية.

وبعد هبوط الطائرة بأمان، تلقى فريدريكس العلاج في المستشفى، وأكدت شركة خطوط ألاسكا الجوية أنها منعت الراكب من السفر مستقبلاً، مشيدة بمهنية الطاقم واعتذرت للركاب عن القلق الذي سببته الحادثة.

وأثارت الواقعة صدمة بين الركاب، مؤكدين أن تصرف شخص واحد يمكن أن يحوّل رحلة هادئة إلى تجربة مرعبة، بينما أثبت الطاقم قدرة عالية على السيطرة على الموقف والحفاظ على سلامة الجميع.