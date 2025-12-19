يواجه بطل الملاكمة الإيراني محمد جواد وفائي ثاني، البالغ من العمر 30 عاماً، خطر الإعدام الوشيك بعد رفض المحكمة العليا في إيران طلبه بإعادة المحاكمة يوم 15 ديسمبر الجاري، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

اعتقال ملاكم إيراني بعد احتجاجات 2019

واعتقل وفائي ثاني، من مدينة مشهد شمال شرق إيران، في عام 2020 بسبب مشاركته في الاحتجاجات الديمقراطية الواسعة النطاق عام 2019، واتُهم بدعم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (MEK)، المعارضة للنظام، وقضى خمس سنوات في السجن.

رفض طلب إعادة المحاكمة

وفي اليوم نفسه الذي رفضت فيه المحكمة طلب الإعادة، سُمح لوالدته بزيارته بشكل غير متوقع، وهو إجراء يعتبره النشطاء إشارة محتملة لقرب تنفيذ الحكم، كما أبلغت إدارة السجن العائلة هاتفياً بأن ملفه نقل إلى قسم تنفيذ الأحكام في مشهد.

دعوات لوقف تنفيذ الإعدام

وقال شاهين غوبادي، من لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: «حياته في خطر جسيم، وقد يتم تنفيذ حكم الإعدام في أي لحظة».

وحُكم على وفائي ثاني بـ«الإفساد في الأرض» وصدر بحقه حكم إعدام للمرة الثالثة في سبتمبر 2024، وأيدت المحكمة العليا الحكم في أكتوبر الماضي.

فيما دعت ناسم باباياني، مسؤولة حملات إيران في منظمة العفو الدولية، السلطات الإيرانية إلى وقف فوري لأي خطط لتنفيذ الإعدام، وإلغاء الإدانة والحكم.

وأكدت أن تهمة «الإفساد في الأرض» لا تتوافق مع مبادئ الشرعية والوضوح في القانون الدولي، وأن المحاكم الثورية تفتقر إلى الاستقلال وتصدر أحكاماً قاسية بعد محاكمات غير عادلة.

رياضيون يناشدون لوقف الإعدام

وفي نوفمبر الماضي، وقع أكثر من 20 رياضياً دولياً حاصلين على ميداليات أولمبية، بما فيهم لاعبة التنس مارتينا نافراتيلوفا والسباحة شارون ديفيز، رسالة تدعو إلى وقف الإعدام.

كما أصدر ماوريسيو سليمان، رئيس مجلس الملاكمة العالمي (WBC)، بياناً يقول فيه: «الملاكمة رياضة تلهم الشجاعة والاحترام والسعي للتطور الذاتي، لا سبب للعقاب السياسي، إعدام ملاكم وبطل لتعبيره عن أفكاره هجوم مباشر على قيم الرياضة والكرامة الإنسانية».

وفي 2023، كتب أكثر من 100 خبير حقوقي ومنظمة رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، يطالبون باتخاذ إجراءات لمنع إعدام الرياضي.