أكد وزير التجارة البريطاني كريس براينت، اليوم (الجمعة)، وقوع اختراق إلكتروني لأنظمة وزارة الخارجية البريطانية في أكتوبر الماضي، مما يؤكد تقارير إعلامية سابقة تتهم مجموعة قرصنة صينية بالمسؤولية عن الوصول إلى بيانات حساسة.

اختراق كبير لوزارة الخارجية البريطانية

وقال براينت في مقابلة مع إذاعة «تايمز راديو»: «بالتأكيد حدث اختراق»، مضيفاً أنه «غير قادر على القول ما إذا كان مرتبطاً مباشرة بعناصر صينية أو بالدولة الصينية نفسها».

ووصف براينت بعض التفاصيل المنشورة بأنها «تكهنات»، مشيراً إلى أن التحقيقات مستمرة، لكنه أعرب عن ثقة الحكومة في أن المخاطر على الأفراد «منخفضة جداً».

ثغرة أمنية

وأوضح في مقابلة مع «سكاي نيوز»: الثغرة الأمنية كانت «مشكلة فنية في أحد مواقعنا»، وأنها تم إغلاقها بسرعة كبيرة.

أصابع الاتهام تُشير نحو الصين

وفقاً لتقرير «ذا صن»، يُعتقد أن مجموعة القرصنة المعروفة باسم «ستورم-1849»، والمرتبطة بالصين وجزء من جهاز القرصنة المدعوم من الدولة، مسؤولة عن الاختراق، الذي قد يشمل عشرات الآلاف من تفاصيل التأشيرات، وتُتهم هذه المجموعة باستهداف سياسيين وجماعات تنتقد الحكومة الصينية.

توترات متزايدة بين لندن وبكين

تأتي هذه الحادثة في سياق توترات متزايدة بين بريطانيا والصين، إذ أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في وقت سابق من ديسمبر أن الصين تشكل «تهديدات أمنية قومية» لبريطانيا، رغم دفاعه عن تعزيز التعاون مع بكين.

كما تتبع الاختراق سلسلة من الهجمات الإلكترونية الكبرى على شركات بريطانية هذا العام، مثل إيقاف إنتاج شركة جاكوار لاند روفر لخمسة أسابيع، وتعليق طلبات عبر الإنترنت في متاجر ماركس أند سبنسر لستة أسابيع.

تحقيقات بريطانية

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية أنها تحقق في الحادثة الإلكترونية، وقال متحدث حكومي: «نحن نأخذ أمن أنظمتنا وبياناتنا على محمل الجد الشديد».