خطر السالمونيلا يهدد الأمريكيين.. منتجات غذائية هندية مجمدة تهدد الحياة

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، تصنيف سحب واسع النطاق لمجموعة كبيرة من المنتجات الغذائية المجمدة تحت العلامة التجارية «ديب» للمأكولات الهندية في الفئة الأولى، وهي أعلى درجات الخطورة، مما يعني وجود احتمال معقول بأن يؤدي التعرض للمنتج الملوث إلى عواقب صحية خطيرة أو الوفاة.



يأتي هذا التصنيف الرسمي، بعد أن بدأ السحب الطوعي من قبل الشركة الموزعة «تشيتاك نيويورك المحدودة» في 16 يوليو، ثم وسعته في 9 سبتمبر ليشمل المزيد من المنتجات، بعد التأكد من تسببها في بكتيريا «السالمونيلا».

وتشمل المنتجات الملوثة المحتملة خضراوات مجمدة مثل حبوب الماش المبرعمة والفطر، والفاصوليا الخضراء، ومزيج «سورتي أونديو»، بالإضافة إلى أطباق جاهزة مجمدة، فواكه، ومكونات أخرى.

تحذير عاجل للأمريكيين

وكان قد تم توزيع هذه المنتجات على مستوى الولايات المتحدة بأكملها، وقد تم تصنيع بعضها على معدات مشتركة خلال الفترة من ديسمبر 2024 إلى أغسطس 2025، مما أدى إلى توسيع السحب ليشمل عشرات الأصناف، بما في ذلك أكثر من 3.5 مليون كيس في بعض التقديرات.

جاء السحب بعد تحقيقات مشتركة بين إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، التي ربطت تفشي بكتيريا السالمونيلا بمنتجات «ديب» المجمدة.



ونصحت السلطات الصحية المستهلكين بفحص الثلاجات والتخلص من أي منتجات تحمل العلامة «ديب» المجمدة المطابقة للأرقام اللوتية المعلنة، أو إرجاعها لاسترداد الأموال، كما أوقفت الشركة إنتاج هذه المنتجات مؤقتاً أثناء التحقيق في مصدر التلوث.

وأسفر التفشي عن إصابة 12 شخصاً في 11 ولاية أمريكية، مع دخول 4 منهم المستشفى، دون تسجيل أي وفيات، انتهى التحقيق في التفشي رسمياً، ولم تعد المنتجات الرئيسية المرتبطة بالإصابات متوفرة في الأسواق.

ما هي بكتيريا السالمونيلا؟

والسالمونيلا هي بكتيريا شائعة تسبب التسمم الغذائي، وتؤدي إلى أعراض مثل الإسهال والذي قد يكون دموياً، الحمى، الغثيان، القيء، وآلام البطن، وتبدأ الأعراض عادة خلال 6 ساعات إلى 6 أيام بعد التعرض، وتستمر 4-7 أيام في معظم الحالات.

وفي الحالات الشديدة، خاصة لدى الأطفال الصغار، كبار السن، أو أصحاب المناعة الضعيفة، قد تنتشر العدوى إلى الدم مسببة مضاعفات خطيرة مثل التهاب الشرايين أو التهاب المفاصل، حيث لا تقتل عملية التجميد البكتيريا، لذا يُنصح دائماً بطهي الخضراوات المجمدة جيداً.

ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية يُقدر أن السالمونيلا تسبب ملايين الإصابات سنوياً في الولايات المتحدة، وغالباً ما تكون مرتبطة بمنتجات غذائية ملوثة أثناء الإنتاج أو المعالجة.