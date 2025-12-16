أوضحت أخصائية التغذية أن من خطواتها الأساسية للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا استخدام بخاخات الزنك للأنف وأقراص الزنك القابلة للمضغ. ورغم أن هذه الطريقة ليست مضمونة النتائج، إلا أن الزنك قد يعطل الفيروسات في حال ملامستها للأنف أو الحلق. كما شددت على أهمية النظافة الشخصية، بما في ذلك غسل اليدين بانتظام، والعطس أو السعال في المرفق أو في مناديل ورقية.

التهوية عامل مساعد في تقليل العدوى

أشارت الأخصائية إلى أهمية تهوية الأماكن المشتركة، حيث إن فتح النوافذ يقلل من الحمل الفيروسي في الغرفة. وبيّنت أن هذه الخطوة تساعد على خفض فرص الإصابة، أو على الأقل تقليل حدة الأعراض في حال العدوى.

وأكدت الأخصائية أن صحة الجهاز الهضمي، وبشكل خاص ميكروبيوم الأمعاء، تلعب دورا مهما في دعم جهاز المناعة. وأوصت بتغذية هذه البكتيريا النافعة من خلال تناول النباتات الغنية بالألياف والأطعمة المخمرة بشكل يومي، مثل الزبادي الطبيعي والكيمتشي.

تنويع النظام الغذائي لدعم المناعة

نصحت الأخصائية بإدخال عناصر غذائية متنوعة إلى النظام اليومي، كالفاصوليا، البازلاء، المكسرات، البذور، والحبوب الكاملة مثل الشعير. كما دعت إلى تناول الفاكهة كوجبة خفيفة لتوفير دعم غذائي متكامل.

أسلوب وقائي متكامل وليس ضمانا كاملا

اختتمت الأخصائية نصائحها بالتأكيد على أن هذه الممارسات لا تضمن الحماية الكاملة من الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا، لكنها تساهم في تقليل خطر العدوى وتحسين الاستجابة المناعية لدى الفرد.