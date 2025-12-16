كشفت دراسة حديثة أن النظام الغذائي اليومي لا يؤثر فقط على الصحة البدنية، بل ينعكس بشكل مباشر على جودة النوم. وأوضح الباحثون أن العلاقة بين ما نأكله وكيف ننام تشمل جميع الأشخاص، سواء كانوا مصابين بالسكري أو لا.

وبيّنت الدراسة أن المصابين بالسكري أو بمقدماته هم أكثر عرضة للإصابة بالأرق واضطرابات النوم، كما أنهم يعانون غالباً من نوم غير كاف. وعلى نحو مفاجئ، رُبط الالتزام الصارم بالحمية الغذائية ومستويات السكر في الدم بانخفاض جودة النوم، وهو ما يشير إلى أن التمثيل الغذائي له تأثير معقّد في هذه العلاقة.

تأثير مكونات النظام الغذائي

خلص الباحثون إلى أن الأنظمة الغذائية منخفضة البروتين والغنية بالدهون كان لها تأثير سلبي واضح على جودة النوم. في المقابل، فإن الأنظمة منخفضة الكربوهيدرات والغنية بالدهون الصحية قد تساعد في تقليل احتمالية النوم لفترات قصيرة جدا، سواء لدى من يعانون من مشكلات سكر الدم أو من يتمتعون بمستويات طبيعية.

التمثيل الغذائي والنوم.. علاقة متبادلة

توضح الدراسة أن تأثير الغذاء لا يقتصر فقط على الشعور بالشبع أو مستويات الطاقة، بل يمتد إلى التأثير على أنماط النوم عبر التأثير على عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات. ويدعو الخبراء إلى إدخال النظام الغذائي كعنصر أساسي في تقييم صحة النوم، إلى جانب العوامل الأخرى المعروفة مثل الروتين اليومي أو التعرض للضوء.