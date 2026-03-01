بموافقة رئيس مجلس إدارة مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر الشيخ عبدالله صالح كامل، صدر قرار رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» الزميل جميل الذيابي بتعيين الزميل خالد الجارالله مساعداً لرئيس التحرير لشؤون التطوير والإبداع الرقمي، في خطوة تعكس توجّه المؤسسة إلى ترسيخ التطوير المستدام، وتمكين الكفاءات الوطنية القيادية في مجالات الإعلام والاتصال، وتعزيز حضورها في بيئات التحول الرقمي وصناعة المحتوى المؤثر.

وأكد الذيابي أنَّ الجارالله يمثِّل إضافة نوعية لفريق القيادة التحريرية بخبرته ورؤيته التطويرية، التي نثق بأنها ستساهم في تعزيز حضور «عكاظ» المهني والرقمي، وابتكار مسارات جديدة لصناعة المحتوى بما يواكب تطلُّعات المرحلة، إلى جانب الزملاء في الصحيفة.

وأعرب الذيابي عن خالص شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر الشيخ عبدالله صالح كامل على دعمه المتواصل، وحرصه الدائم على تمكين الكفاءات الوطنية، ودعم مسارات التطوير داخل الصحيفة.

ويُعدُّ الزميل الجارالله من الكفاءات الإعلامية المتمرِّسة بخبرة مهنية تمتدُّ لأكثر من عقدين في مجالي الإعلام والاتصال، عمل خلالها في كُبريات المؤسسات الصحفية السعودية، وعدد من الإدارات الإعلامية في القطاعين الحكومي والخاص، عبر مهام تحريرية وإدارة مشاريع إعلامية، أسهمت في ترسيخ خبرته في صناعة المحتوى الإستراتيجي، وبناء الرسالة الإعلامية، وتطوير الرسائل الاتصالية. وفي جانب الإعلام الرقمي، أسهم الجارالله في الإشراف على عددٍ من الحملات الإعلامية المتكاملة، وإدارة المنصّات والحسابات الإعلامية، وإنتاج المحتوى المرئي الاحترافي، إضافة إلى تطوير الهوية الرقمية والتسويق، مدعوماً بتأهيل أكاديمي في إدارة المعارض والمؤتمرات الدولية، وبرامج تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، والإعلام الرقمي، والعلاقات العامة الحديثة.