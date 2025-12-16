تحطم طائرة قبل هبوطها في مطار تولوكا بالمكسيك

شهدت سماء تولوكا أمس حادثاً مأساوياً بعد تحطم طائرة خاصة تحمل الرقم التسلسلي XA PRO بالقرب من مطار تولوكا الدولي. وكانت الطائرة أقلعت من أكابولكو متجهة إلى عاصمة ولاية مكسيكو، وكان من المقرر وصولها الساعة 12:29 ظهراً، قبل أن تصطدم بمستودع في حي سان بيدرو توتولتبيك.

وتسبب الاصطدام في انفجار أعقبه اندلاع حريق هائل، ما أثار هلع السكان والعاملين في المنطقة. وارتفعت سحابة من الدخان الأسود كانت مرئية من عدة نقاط في المدينة، فيما طلبت السلطات المحلية الابتعاد عن المنطقة للسماح لفرق الطوارئ بالوصول بسرعة وأمان.

وكان على متن الطائرة 10 أشخاص، بينهم الطيار ومساعده وثمانية ركاب.

وتشير المعلومات إلى أن الطائرة الصغيرة التي تحطمت في تولوكا كانت من طراز «سيسنا»، وهي طائرة تنفيذية مسجلة برقم XA-PRO، وقد أقلعت من أكابولكو بغيريرو متجهة إلى تولوكا بولاية المكسيك.

ووفقاً لسجل الرحلة، كانت الطائرة على بعد نحو 5.7 كيلومتر من الهبوط عندما فقد سائقها السيطرة عليها وتحطمت.

وتبين تسجيلات صوتية غير رسمية مسربة من برج المراقبة ومتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الطيار أصدر رسالة تحذيرية قبل ثوانٍ من الاصطدام، قائلاً: «نحن نهوي بسرعة»، ومع ذلك لم تؤكد السلطات هذه المعلومات رسمياً.