أعلنت شرطة لوس أنجلوس، مساء أمس (الإثنين) اعتقال نيك راينر، الابن الأصغر للمخرج والممثل الشهير روب راينر وزوجته ميشيل سينغر راينر، بتهمة القتل، بعد العثور على جثتَي والديه في منزلهما الفاخر بحي برينتوود مساء الأحد. ويُحتجز نيك، البالغ من العمر 32 عاماً، في سجن مقاطعة لوس أنجلوس.

مقتل روب راينر وزوجته ميشيل سينغر

ووفقاً لتصريحات رئيس شرطة لوس أنجلوس جيم ماكدونيل، تم العثور على روب راينر (78 عاماً)، مخرج أفلام كلاسيكية مثل (عندما التقى هاري بسالي، والأميرة العروس)، وزوجته ميشيل (70 عاماً) ميتين داخل المنزل إثر تلقي بلاغ عن حالة وفاة.

وأشارت تقارير إعلامية ومصادر أمنية إلى أن الزوجين تعرضا للطعن بسكين، ما يجعل الحادث جريمة قتل واضحة.

الابن متهم بقتل والديه

كان نيك راينر قد تحدث علناً على مر السنين عن معاناته مع إدمان المخدرات، وبدأ دخوله مراكز إعادة التأهيل في سن الـ15، وخضع لأكثر من 17 برنامجاً علاجياً.

وفي مقابلة مع مجلة «بيبول» عام 2016، روى تجاربه مع التشرد ورفض العلاج، كما شارك والده في كتابة فيلم (بيينغ تشارلي)، الذي استُوحي من قصة نيك الشخصية، ووصفه روب راينر بأنه «أكثر عمل شخصي شاركت فيه».

نعي روب راينر وزوجته

وتدفقت التعازي من نجوم هوليوود والسياسيين، ووصفت عمدة لوس أنجلوس كارين باس روب راينر بأنه «حسّن حياة الكثيرين من خلال أعماله الإبداعية ونضاله من أجل العدالة الاجتماعية والاقتصادية».

وكان راينر، ابن الكوميدي الراحل كارل راينر، معروفاً بدوره في مسلسل «أول إن ذا فاميلي» الذي حاز جوائز إيمي، ثم انتقل إلى الإخراج بأفلام شهيرة مثل «ذيس إز سباينال تاب»، و«ستاند باي مي»، و«ميزري»، و«أ فیو غود مين».

فيما كانت ميشيل راينر مصورة فوتوغرافية، واشتهرت بصورة الغلاف لكتاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب «فن الصفقة».