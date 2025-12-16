استقبلت أسرة باجنيد التعازي والمواساة من الأقارب والأصدقاء في وفاة فقيدتها حميدة أحمد عبدالفتاح المغربي، التي وافتها المنية ظهر (الجمعة) الماضية إثر وعكة صحية.



وصُلي عليها في المسجد الحرام بعد صلاة مغرب (السبت) الماضي، ودفنت في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.



والفقيدة هي جدّة أبناء أمين العاصمة المقدسة عضو مجلس الشورى السابق أمين منظمة العواصم والمدن الإسلامية المهندس عمر قاضي، ووالدة كل من: خالد، وحسن، وفيصل، ومحمد، وحاتم أبناء عبدالله محمد عمر باجنيد (رحمه الله).



ويتقبل العزاء للرجال في حي المحمدية بجوار مسجد الشربتلي، وللنساء في منزل الفقيدة بحي الربوة في جدة.